LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 6 oktober

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

dinsdag 6 oktober

22:00 - Uitvaartverzorgers hebben hele drukke tijden. "Ook heel luguber"

Uitvaartondernemer John Meijer ziet vrijwel dagelijks wat de ultieme uitwerking van het coronavirus kan zijn. Een herdenkingsdag, zoals deze dinsdag, vindt hij een goede zaak: "Zo druk heb ik het nog nooit mee gemaakt"

21:30 -

De toeristische sector in Gelderland heeft het zwaar te verduren, maar ondanks alle coronamaatregelen ging het zeker deze zomer zo slecht nog niet. Dat blijkt uit cijfers van het CBS die voor Gelderland tegen het licht zijn gehouden door VisitVeluwe.

Of de positieve zomerberichten ook het desastreuze voor- en najaar kunnen compenseren is nog de vraag.

20:56 - Heel Gelderland nu bestempeld als 'zorgelijk'

Het risiconiveau in de veiligheidsregio's Gelderland-Midden en Noord- en Oost-Gelderland wordt vanaf nu ook bestempeld als 'zorgelijk'. Eerder gebeurde dat al in de regio Gelderland-Zuid. Het geldt nu dus voor heel Gelderland.

Verder valt op dat er relatief veel besmettingen zijn in de gemeente Heumen. Maandag scoorde de gemeente zelfs veruit het hoogst van heel Nederland, met 103 positieve tests per 100.000 inwoners. In Heumen werden in één dag 17 mensen positief getest.

19:23 - Nieuwe maatregelen op zijn vroegst begin volgende week

Het kabinet komt niet eerder dan begin volgende week met een update rondom het al dan niet instellen van strengere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dat heeft premier Mark Rutte gezegd tegen de NOS.

Uit een onderzoek in opdracht van de NOS blijkt dat twee derde van de Nederlanders strengere maatregelen wil. Het verplichten van het dragen van mondkapjes zou volgens het grootse deel van de bevolking moeten worden ingesteld.

18:09 - Burgemeester van Wijchen plant boom voor 'Aandacht voor elkaar'

De burgemeester van Wijchen, Marijke van Beek, heeft dinsdagmiddag het landelijke initiatief Aandacht voor elkaar afgetrapt. Ze plantte een boom langs de Meerdreef bij zwembad De Meerval. Het betreft een meerstammige hartjesboom van ongeveer vier meter hoog. Het staat symbool voor het initiatief dat stilstaat bij de moeilijke tijd die mensen doormaken als gevolg van de coronacrisis.

17:37 - Ziekenhuis in Apeldoorn schaalt reguliere zorg af

Het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn schaalt de reguliere zorg deze en aankomende week met tien procent af. Dat doet het ziekenhuis vanwege de toename van het aantal coronapatiënten en ziekte onder het personeel.

In de praktijk betekent dit volgens het ziekenhuis dat een aantal geplande operaties worden afgezegd als dat medisch verantwoord is. Het gaat dan om operaties die niet levensbedreigend zijn, zoals liesbreuk- of heupoperaties. De patiënten van wie de operaties worden afgezegd, worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

16:18 - Het belangrijkste nieuws:

Afgelopen 24 uur is er een dagrecord neergezet. Er kwamen landelijk 5831 coronabesmettingen bij. Bekijk hier de actuele stand van zaken op de kaart.

Het totaal aantal besmettingen is gestegen tot boven de 150.000.

De rechtbank in Arnhem heeft veel coronaboetes verlaagd en een aantal verscheurd.

De meldplicht voor tanken en boodschappen doen in Duitsland vervalt.

16:16 - Vier nieuwe coronadoden in onze provincie, aantal besmettingen neemt fors toe

In onze provincie zijn in een week tijd 2396 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat is een flinke stijging ten opzichte van een week eerder, toen het RIVM nog melding maakte van 1657 positieve tests. Verder kwamen er 22 nieuwe ziekenhuisopnames bij en kwamen vier patiënten te overlijden.

15:18 - Coronacrisis treft Gelderse tweededivisionisten

Voetbalclubs in de tweede divisie hebben het zwaar. Ze missen een aanzienlijk deel van inkomsten, want ze spelen zonder publiek en missen dus de entreegelden. Woordvoerders van de Gelderse clubs op het hoogste amateurniveau zeggen dat de impact groot is.

15:06 - Mondkapje in elf verzorgingshuizen

Het mondkapje dringt nog verder door in Nederland. Medewerkers van elf zorgorganisaties in de regio Nijmegen dragen vanaf morgen een mondkapje. Zowel in de veerpleeghuizen als in de verzorgingshuizen wordt het mondkapje opgedaan, wanneer het niet lukt anderhalve meter afstand te houden.

14:20 - Corona-app zaterdag officieel

Nu de Eerste Kamer positief gestemd heeft over de corona-app, kan de uitrol ook komen. De app CoronaMelder wordt zaterdag 10 oktober landelijk geïntroduceerd. Dat laat minister Hugo de Jonge weten. De wet over de app werd dinsdag aangenomen in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer stemde er begin september al mee in.

13:54 - Eerste Kamer steunt wet over app CoronaMelder

De komst van een speciale corona-app nadert. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet over de app CoronaMelder. Die waarschuwt mensen die in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is. Het gebruik ervan is vrijwillig. In een stemming in de Eerste Kamer waren 51 senatoren vóór en 19 senatoren tegen.

13:48 - Vlag halfstok in Heerde

Het is vandaag coronabezinningsdag, een landelijke dag voor iedereen die door corona met verlies te maken kreeg. In Heerde hangt voor menig huis de Nederlandse vlag halfstok, als eerbetoon aan de Heerdenaren die het leven lieten.

 

13:46 - Tiemens spreekt Nijmegenaren toe

Locoburgemeester Harriët Tiemens van Nijmegen spreekt (nu burgemeester Hubert Bruls met vakantie is) de inwoners van de stad toe. Ze hamert erop dat het belangrijk is om aandacht voor elkaar te hebben.

 Gemeente Nijmegen@gem_Nijmegen De coronacrisis is voor ons allemaal zwaar. Het is belangrijk om #aandachtvoorelkaar te hebben. Locoburgemeester Harriët Tiemens legt uit waarom het belangrijk is om je verhaal te delen met anderen. 👉info? Poster downloaden? https://t.co/ubI8f7BZ0X #GemeenteNijmegen #Nijmegen 13:37 - 6 okt. 2020 Andere Tweets van Gemeente Nijmegen bekijken

13:22 - Dierenspeciaalzaak vaart wel bij thuisblijvers

Voor de dierenspeciaalzaken in Nederland heeft de coronacrisis niet slecht uitgepakt. Enerzijds zijn mensen massaal dierenvoeding gaan hamsteren en daarnaast besloten meer mensen een huisdier aan te schaffen. IJsvogel Retail in Ede is het moederbedrijf van Pets Place en bevestigt dat er flinke groei is doorgemaakt. "In maart, net nadat de lockdown van kracht ging, zagen we de onlineverkopen op piekmomenten zelfs verdubbelen", zegt directeur Ard Malenstein tegen het ANP.

13:17 - Apotheken mogen remdesivir uitwisselen

Ziekenhuisapotheken mogen bij wijze van uitzondering het geneesmiddel remdesivir uitwisselen, heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd besloten. Dat bericht de NOS. Vanochtend werd duidelijk dat er een tekort is aan het middel. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) bevestigde een bericht daarover van het Financieele Dagblad. Het medicijn wordt gebruikt bij ernstig zieke coronapatiënten.

12:35 - Geen Duitsers op vakantiepark in Winterswijk

Vakantiepark De Twee Bruggen in Winterswijk zat helemaal volgeboekt, totdat Duitsland afgelopen vrijdag het reisadvies voor Gelderland aanscherpte. Hendrik Jan Mensink en zijn team hebben sindsdien de ene na de andere annulering te verwerken gekregen.

 

10:14 - Boodschap van de burgemeester

Burgemeester Huub Hieltjes van Duiven sprak de inwoners van zijn gemeente eind vorige week moed in. Hij zegt zich te realiseren dat het niet gemakkelijk is voor iedereen om zich aan de regels te houden - maar dat het wel belangrijk is.

 

08:31 - Geen remdesivir meer voorradig

De virusremmer remdesivir is sinds zondag niet meer leverbaar aan ziekenhuizen. De voorraad die het RIVM voor Nederland beheerde, is op. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) bevestigde een bericht daarover van het Financieele Dagblad. Het medicijn wordt gebruikt bij ernstig zieke coronapatiënten. Het departement verwacht "mogelijk vandaag of morgen nieuwe leveringen uit Brussel", zegt de woordvoerder.

08:21 - Waar doe jij het voor?

'Alleen samen krijgen we corona onder controle.' Met die slogan probeert de overheid al maanden Nederland in het gareel te houden. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid promoot de campagne met deze duidelijke boodschap.

 Veiligheidsregio GZ@CrisisGLZ Paula houdt zich aan de coronaregels zodat ze met haar ouders naar haar diploma-uitreiking kan. → Waarvoor houd jij je aan de regels? #AlleenSamen 08:16 - 6 okt. 2020 Andere Tweets van Veiligheidsregio GZ bekijken

08:19 - Wat vind jij?

Kost de coronacrisis jou alleen maar geld? Of houd je juist iets over doordat je minder uitgaven doet? Dat is waar we vandaag met onze bezoekers over nadenken. Stemmen op de stelling van deze dinsdag kan in dit artikel.

07:59 - Corona kan treinverkeer rond Arnhem platleggen

Steeds meer verkeersleiders van ProRail zitten thuis te wachten op de uitslag van een coronatest. Dat kan ook nadelige gevolgen hebben voor het treinverkeer in onze provincie. Wanneer er niet genoeg verkeersleiders zijn, kunnen er immers minder treinen rijden.

07:57 - Coronabezinningsdag

Het is vandaag coronabezinningsdag, een landelijke dag voor iedereen die door corona met verlies te maken kreeg. In Heerde weten ze daar verdrietig genoeg alles van. De gemeenschap daar werd hard geraakt door het virus: tientallen mensen stierven aan de gevolgen van een besmetting.

Omroep Gelderland sprak eerder dit jaar met nabestaanden, met de voorzitter van een koor waar zes leden wegvielen en met medewerkers van een woonzorgcentrum waar 23 bewoners overleden. Allemaal keken ze terug, maar ook vooruit.