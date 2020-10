LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 4 oktober

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zondag 4 oktober

20:25 - KAART | Aantal nieuwe besmettingen per gemeente

Benieuwd hoeveel besmettingen er in jouw gemeente zijn bijgekomen? Op deze kaart zie je het aantal geregistreerde besmettingen per honderdduizend inwoners op de voorgaande dag:

 

19:49 - Ook geen Sinterklaasintocht in Opheusden

De organisatie in Opheusden die elk jaar de intocht van Sinterklaas organiseert, heeft besloten de intocht dit jaar niet door te laten gaan. De huidige situatie rondom het coronavirus maakt het onmogelijk voor de organisatie om een goed kinderfeest te presenteren, zo laten zij weten.

De voorbereidingen waren in een vergevorderd stadium, schrijft RegioTV Tiel. Zo was er een coronaprotocol opgesteld en was de organisatie enthousiast. Maar de regel dat kinderen een vaste zitplaats op 1,5 meter van elkaar moeten krijgen, gooit roet in het eten.

16:19 - 343 nieuwe besmettingen

Het RIVM meldt 343 nieuwe besmettingen in onze provincie. Gelderland-Zuid heeft er zondag 128 bij gekregen, Noordoost-Gelderland 113 en Gelderland-Midden 102. Zaterdag was het totale aantal nieuwe besmettingen 265.

16:09 - Grote kerkdiensten afgekeurd

In de Tweede Kamer is weinig begrip voor de grote kerkdiensten die zondag in de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst zijn gehouden. In de kerk werden drie diensten gehouden, elk met 600 aanwezigen, waarbij gezongen werd en geen mondkapjes werden gedragen. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie vindt dat de kerk 'niet het goede voorbeeld geeft, zoals andere kerken dat wel doen'. Hij merkt op dat veel kerken wel verantwoordelijk optreden in de coronacrisis. "Ze zijn ook geen haarden van besmetting, gelukkig."

Ook CDA-Kamerlid Chris van Dam stelt dat bijna alle gebedshuizen in Nederland zich verstandig gedragen 'door zeer terughoudend om te gaan met vieringen en diensten. Het is jammer dat dit kerkgenootschap niet dat voorbeeld geeft. Ook met de nodige beperkingen kan in deze moeilijke tijden recht gedaan worden aan het grondrecht van godsdienstvrijheid'.

15:15 - RIVM: coronadoden in Heumen en in Putten

Het RIVM meldt vandaag twee coronadoden in Gelderland. In Heumen en Putten zijn patiënten overleden. In Nijmegen zijn vandaag 54 besmettingen. Ede heeft 20 besmettingen, Apeldoorn 19 en Arnhem 18. Meer besmettingen zijn te vinden op de site van het RIVM.

14:25 - Nu 810 coronapatiënten in het ziekenhuis, ruim vierduizend nieuwe besmettingen

Het afgelopen etmaal zijn 4007 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Er liggen 69 meer coronapatiënten dan gisteren in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het zijn er nu 810. Het aantal covidpatiënten op de intensive care is met 7 toegenomen, dat zijn er nu 163.

Bij het RIVM zijn 5 overleden covidpatiënten gemeld. Gisteren werden 21 doden gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 11 doden per dag, tegen 14 doden per dag een week eerder.

13:07 - Nog geen marathonlimiet voor Futselaar

Hardloper Frank Futselaar uit Arnhem loopt vandaag geen olympische limiet voor Tokyo. De marathonloper (29) is vlak voor het 30 kilometerpunt uitgestapt met kramp. "Het weer heeft Frank genekt", zegt zijn coach Titus Fierkens. Het is koud en regenachtig in London waar Futselaar de limiet van 2.11,30 wilde aanvallen. Tot en met het 25 kilometerpunt lag de Arnhemmer nog op schema.

11:23 - UPDATE: Politie maakt einde aan feest in Ammerzoden

In Ammerzoden heeft de politie een einde gemaakt aan een feest. Agenten slingerden zaterdagavond alle 21 feestgangers op de bon. Ze hielden zich niet aan de coronaregels. Het feest was in een bedrijfspand. De politie ging op een melding af van geluidsoverlast. Ze haalde alle aanwezige personen een voor een uit het pand.

10:58 - Futselaar gaat voor limiet

Om 11.15 uur begint hardloper Frank Futselaar (29) uit Arnhem aan zijn missie. In Londen probeert hij de limiet te lopen om mee te doen aan de marathon van de Olympische Spelen in Tokyo. Hij moet 2 uur 11 minuten en 30 seconden lopen of sneller. Het persoonlijke record van Futselaar staat op 2 uur 14 minuten en 6 seconden. De marathon van Londen bestaat dit jaar vanwege corona uit 19 rondjes om St James Park. Publiek heeft geen zicht op de lopers.

10:22 - Politie in actie tegen groepen

De politie heeft vanmorgen een illegaal feest in Weert beëindigd. En in Utrecht traden agenten op in een park tegen jongeren. Ondanks meerdere waarschuwingen van agenten weigerden ze te vertrekken en voldoende afstand te houden. Reden voor de politie op basis van de coronaregels een aantal van hen te bekeuren, zo laat een woordvoerster weten.

De politie in de regio rond Haarlem heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee illegale feesten gestopt. In een bunker bij de Westbroekerplas in Velserbroek waren tientallen mensen aan het feesten. Agenten hebben van zoveel mogelijk mensen de gegevens opgenomen, zij kunnen een boete verwachten. Dat geldt ook voor de twintig mensen die een illegaal feest hielden bij een viaduct aan de Haarlemmerstraatweg bij Haarlemmerliede.

09:51 - Hal vol konijnen, cavia's en siervogels, maar er komt geen hond

Een dierenshow in Ulft gaat dit weekend door, maar dan zonder bezoekers.



 

09:46 - Met z'n allen naar de kerk

In een kerk in Staphorst is om 9.30 uur de eerste van de drie zondagse kerkdiensten begonnen. waarbij honderden mensen worden verwacht. De Hersteld Hervormde Gemeente heeft ook om 14.00 uur en om 19.00 uur diensten.

De 600 gelovigen die per dienst worden toegelaten, zingen en er is geen mondkapjesplicht. Daar kwam kritiek op, die de kerk niet begrijpt. "Het bezoekersaantal lijkt hoog, maar we hebben een grote kerk", zei secretaris Albert Bouwman gisteren tegen de NOS.

09:33 - Bungalowparken zitten vol deze herfst

Bungalowparken zitten deze herfst vol met Nederlanders. Ook hotels in het buitengebied krijgen nauwelijks annuleringen binnen, ondanks de oplopende coronabesmettingen. Overal verblijven relatief meer Nederlanders dan gewoonlijk. "Normaal komen er ook veel Duitsers en Belgen naar onze parken", aldus een woordvoerder van Landal. "De ruimte die is ontstaan doordat zij nauwelijks nog komen, wordt nu opgevuld door Nederlanders."

Zowel bij Center Parcs als bij Landal komen veel lastminuteboekingen binnen. "Veel mensen die afgelopen zomer niet zijn weggeweest, willen nu alsnog even weg", verklaart een woordvoerder van Center Parcs. "Vakantieparken zijn ook juist nu een populaire bestemming, omdat je er goed afstand kunt houden. Er is veel buitenruimte en de huizen hebben een eigen tuin."

09:22 - Veel Nederlanders voorstander van mondkapjes

Bijna twee derde van de Nederlanders steunt het dringende advies van de regering om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes. In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond geeft 64 procent van de ondervraagden aan dat ze dat een goed idee vinden. 17 procent droeg al zo'n gezichtsbedekking voordat premier Mark Rutte het advies uitsprak. Van de mensen die niets zien in het dragen van een mondkapje, zegt het overgrote deel dergelijke publieke ruimtes dan liever te vermijden. Van alle ondervraagden zegt 25 procent dat. Onder hen zijn opvallend veel kiezers van Forum voor Democratie en de PVV, terwijl GroenLinks-stemmers juist duidelijk ondervertegenwoordigd zijn.