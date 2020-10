Bonbonactie Week tegen Eenzaamheid groot succes

“Ik schenk mijn bonbon aan mijn buurman. Die is aan de ogen geopereerd, maar ik zou hem ook aan mijn schoonzus kunnen geven, die problemen heeft met haar enkel en daardoor niet mobiel is”, vertelde een deelneemster van de koffieochtend in Bemmel. Vrijwilligster Marianne schonk hem ook aan haar buurvrouw: “Ze woont al 24 jaar naast me, en nu gaat ze verhuizen. Het kost haar heel veel moeite om afscheid te nemen van ons en van Bemmel.”

Wat vaak nog lastig is, is dat eenzaamheid niet erkend wordt door de betroffene. Mensen zien dat hun buurvrouw of buurman zich terugtrekt, maar durven vaak niet het gesprek aan te gaan, omdat ze weten niet hoe. Marianne te Bokkel, coördinator Participatiepunt bij SWL, geeft de volgende tip: “Wat belangrijk is in het gesprek als je opmerkt dat iemand in je naaste omgeving zich wellicht eenzaam voelt, is om uit te gaan van hetgeen iemand nog wel kan. Benoemen dus dat het zo knap is dat deze elke dag voor zichzelf kookt. Dat zorgt voor een meer gelijkwaardige relatie. Daarna kun je terloops de vraag stellen of hij of zij ook wel eens naar buiten gaat.”

Movisie heeft een stappenplan hierover ontwikkeld. Dit kun je meenemen in het gesprek over eenzaamheid. Kijk voor dit stappenplan op de website of facebook van SWL: swlingewaard.nl of https://www.facebook.com/welzijnlingewaard

De volgende week tegen eenzaamheid zal plaatsvinden in september of oktober 2021. Uiteraard is SWL hier door het hele jaar alert op.