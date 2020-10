Graafschapper Elmo Lieftink terug in Adelaarshorst: 'Eagles geven heel weinig weg'

Als premier Rutte vanavond nieuwe maatregelen uitstrooit over het land, voetballen De Graafschap en Go Ahead Eagles in Deventer gewoon om drie punten in de eerste divisie. Voor Elmo Lieftink is het duel extra speciaal.

De 26-jarige middenvelder werd geboren in Deventer en begon bij de plaatselijke amateurclub DVV Davo met voetballen. Op tien jarige leeftijd kwam hij in de jeugdopleiding van Vitesse terecht. Lieftink bleef meer dan tien jaar spelen bij de Arnhemse club, maar een doorbraak in de hoofdmacht zat er nooit in. In zijn laatste jaren hield de mannetjesputter vooral de reservebank warm.

Bovenaan de lijst

Pas vorig seizoen kwam hij terecht bij de volksclub uit de arbeiderswijk aan de Vetkampstraat. Lieftink speelde in de karakteristieke Adelaarshorst tot de coronastop en tekende vervolgens bij De Graafschap. Uitgerekend het duel tegen zijn nieuwe werkgever was op 8 maart de laatste. Lieftink stond bovenaan de wensenlijst in Doetinchem en was de eerste aankoop.

Twee volksclubs

"Ik heb inderdaad een goed seizoen achter de rug bij The Eagles", kijkt hij terug. Tussen 7 september en 3 februari won geen enkele club van Go Ahead. "We waren zelfs 22 wedstrijden ongeslagen, maar met veel te veel gelijke spelen. Verschillen? Ik denk dat die er weinig zijn. Qua achterban, qua sfeer in het stadion is het vergelijkbaar. Twee prachtige clubs natuurlijk. Ik denk wel dat De Graafschap iets verder is. Ook in financieel opzicht."

Lieftink (6) is een belangrijke schakel in het spel van De Graafschap.

Lieftink stond er bij De Graafschap vanaf het begin. "De periode dat we niet speelden, vond ik moeilijk. Ik heb het daar echt lastig mee gehad. Maar gelukkig heb ik het weer snel kunnen oppakken en kwam de agressie die ik in mijn spel leg, direct terug. Dat heeft ook al tot vier goals geleid dus ik ben best tevreden tot nu toe."

Kleine ruimtes

De controleur op het middenveld, een speler die het team bij elkaar houdt op het veld, verwacht vanavond een lastige wedstrijd voor De Graafschap. "The Eagles hebben weinig gescoord, maar ze geven ook heel weinig weg (6 voor en 6 tegen). Verdedigend staat het goed. Ik verwacht ze niet heel aanvallend, ze zijn sterk in het compact houden. Wij gaan vol voor de winst en willen het spel maken."

Dat de wedstrijd in Deventer voorlopig de laatste wordt, gelooft Lieftink niet. "Het zou kunnen, maar ik denk het niet en zou het ook niet helemaal begrijpen. Ik vond het al heel jammer dat NAC eruit ging. Dat we zonder publiek spelen, is dramatisch. Dit zijn de allermooiste wedstrijden om te spelen en daar horen mensen bij in het stadion. Persoonlijk vind ik echt jammer", stelt Lieftink.