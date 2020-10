Grofvuil gedumpt in natuur bij Huis Bergh

In de natuur rondom Kasteel Huis Bergh in ’s-Heerenberg worden maandelijks grote hoeveelheden grofvuil gedumpt. Directeur Marijke Brouwer is het spuugzat en hoopt via een melding op sociale media de eventuele daders af te schrikken.

“We worden er moe van dat Huis Bergh telkens voor de rotzooi opdraait”, aldus de directeur van het ’s-Heerenbergse kasteel. “Het is afval dat niet naar de milieustraat wordt gebracht, waardoor wij dat zelf kunnen doen. Als we bij het afvalpunt geen foto laten zien van onze vondst moeten we zelf voor de kosten opdraaien. Dat is toch te gek voor woorden.” Brouwer hoopt het probleem snel op te lossen, omdat volgens haar dumping uitlokt om nog meer afval te dumpen in de natuur.



Kasteel Huis Bergh krijgt gemiddeld een keer per maand te maken met een grote dumping van grofvuil. Door hun vondst te delen op sociale media hoopt Brouwer op tips van buurtbewoners. “Daarnaast hopen we dat dit de dader of daders afschrikt, omdat ze weten dat we er bovenop zitten.” De directeur heeft onder andere de hulp ingeschakeld van BOA’s, zowel die van het kasteel zelf als die van de gemeente Montferland.