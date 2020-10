Theo (80) is nachtburgemeester van Groenlo: 'Ik ga langs bij elke kroeg'

"Ik moet me overal even laten zien, in alle kroegen. Want anders is het niet goed", lacht hij. "En dat doe ik al een hele lange tijd", legt hij uit in het Omroep Gelderland-programma Van Gelders Grijs.

Kaak is een echte Groenloër, want hij woont al zijn hele leven in de stad. Ook overdag is hij veel in de binnenstad te vinden. Zo zit hij iedere morgen bij zijn vaste café. "Ik zit hier dan om half 11. Ik ben een nachtmens, en nachtburgemeester, dus ik slaap lekker uit."

Niet kunnen koken

Ook voor het avondeten gaat hij het centrum in. "Dat doe ik heel vaak bij dit café of bij mijn dochter." Koken doet hij nooit. "Ik kan maar één ding koken: een ei. In de keuken kom ik alleen voor een kop koffie."

Het is overigens de vraag of de 80-jarige de komende weken ook nog naar de kroeg kan. Ingewijden bevestigen dat het kabinet vanavond bekend zal maken dat de horeca weer dicht moet om het coronavirus te dempen. De persconferentie staat gepland voor 19.00 uur.

Bekijk de hele uitzending van Van Gelders Grijs: