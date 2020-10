Nelleke had 'verradelijke' corona zonder het te weten

De moeder van Nelleke werkt met een kwetsbare doelgroep, mensen met een meervoudige handicap. Ze liet zich daarom uit voorzorg testen. Ook zij is verbaasd over de uitslag, want ze had alleen even een hardnekkige hoofdpijn. Lees hier de reactie van een infectie-specialist verbonden aan Radboud Universiteit en CWZ over corona en beperkte klachten.

Meer familieleden

Ook de test van Nelleke blijkt positief. "Het verbaasde mij dat je alléén hoofdpijn kan krijgen door het coronavirus. Je leest toch veel over hele zieke coronapatiënten, ziekenhuisopnames en andere varianten. Maar je kan dus ook nauwelijks klachten hebben." Ook zijn er nog meer familieleden die vrijwel onopgemerkt corona hebben.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Ook twee broers hebben hoofdpijn

Wat blijkt, de broers van Nelleke testen ook positief op corona. "Twee broers van mij hebben beiden ook dezelfde klacht: hoofdpijn." Maar een derde broer test negatief. Een zus heeft géén klachten.

Maar haar vader weer wél. Hij krijg méér griepachtige verschijnselen. Gek genoeg heeft Nelleke's vriend, Roy, weer nergens last van. Hun zoontje Ted, van bijna 2 jaar oud, geeft over. Hij heeft één dag koorts maar daar blijft het bij. Hij is overigens niet getest.

De hoofdpijnklachten waren wel heftiger Nelleke

Ook haar oma van 88 jaar oud blijkt corona te hebben gehad. Zij had ook hoofdpijn. Maar ze was ernaast wél verkouden, legt Nelleke uit. “Ze was er wel heel nuchter onder en zei tegen mij: ik ben altijd in de herfst verkouden, dus nu ook.” De verkoudheid voelde voor haar niet anders dan anders. Inmiddels is ze beter.

Nelleke vond haar hoofdpijn wel heftiger dan normaal. Ze heeft één dag een verhoging van 38 graden. Maar inmiddels is ze klachtenvrij en mag ze na quarantaine weer de deur uit. Haar vriend blijft uit voorzorg tien dagen binnen, ook al is hij negatief getest. “Hij zou het wel bij zich kunnen dragen, dus doet hij dat uit voorzorg”.

'Verraderlijk dat je ongemerkt corona hebt'

Dat het kabinet nu met strengere maatregelen komt, snapt Nelleke wel. Zelf volgde ze het mondkapjes advies al op. “Maar het is verraderlijk dat je dit virus kunt hebben en verspreiden zonder dat je het door hebt. Wij leven al één tijd in een kleine bubbel en toch kreeg bijna iedereen corona. Maar hoe we het hebben gekregen, vragen we ons nog steeds af."