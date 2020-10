Waarom negeren we de coronaregels? Deze gedragswetenschapper legt het uit

De persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge over het aanscherpen van de coronaregels vanavond werpt nu al zijn schaduw vooruit. Maar de vraag is hoezeer mensen zich aan de regels gaan houden. Volgens de Nijmeegse gedragswetenschapper Bob van Dam valt dat nog te bezien.

"Onze fundamentele behoeften staan onder druk. De behoefte aan sociaal contact, autonomie, zekerheid, je competent voelen bijvoorbeeld in de samenwerking met collega’s. We hebben dus een groot gevoel van urgentie nodig om de regels van de overheid te blijven volgen, omdat deze constant in strijd zijn met belangrijke behoeften", legt Van Dam uit.

Angst

"In het begin was er angst, angst om besmet te raken, om een ander te besmetten. Het probleem was ook nog heel abstract", gaat de gedragswetenschapper verder. "Toen was de urgentie hoog. Daarna vonden veel mensen een modus en houding te opzichte van het virus. Ze veerden veelal terug naar oude gewoontes en werd het lastiger om die behoeftes te onderdrukken. Zoals anderen ontmoeten of je eigen keuzes kunnen maken."

Is de overheid in haar communicatie niet duidelijk genoeg geweest? "Ja en nee. Een dringend advies of onduidelijkheid over groepsgroottes helpt niet. Heel duidelijk stellen wat het gewenste gedrag is van de burger is een must als je gedrag wilt veranderen", benadrukt de Nijmegenaar.

Lastig

Hoewel de basisregels glashelder zijn - afstand houden, handen wassen, thuisblijven bij klachten - vinden mensen het volgens Van Dam lastig om zich daaraan te houden. "Ik betrap me er zelf ook op dat ik zeg: onduidelijk. Maar het is ook een makkelijke haakje om jezelf iets meer ruimte te gunnen zodat je kunt voorzien in die behoeftes."

De Nijmegenaar gelooft ook dat de meeste mensen zich in algemene zin goed aan de regels houden, maar zich af toe iets ‘gunnen’. "Als je de hele week gezond eet, gun je jezelf in het weekend ook die snack, zo kun je dat zien. Die beetjes tellen op. Daarnaast heb je natuurlijk excessen, die moeten worden aangepakt."

Als gedragspsycholoog is hij niet direct van de harde maatregelen. "Je probeert eerst de minder heftige maatregelen. Zo zou ik eerst aan de slag gaan met het wegnemen van weerstanden, het slim inrichten van de publieke ruimte en het motiveren van mensen om de maatregelen op te volgen. Maar dat is afgelopen maanden gedaan en niet voldoende gebleken. Dus het is tijd voor hardere maatregelen, helaas. De basisregels zijn duidelijk, soms moet je ongewenst gedrag onmogelijk maken, barrières opwerpen. Verplichten helpt daarbij."