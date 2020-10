GGD zoekt nieuwe testers om capaciteit te vergroten

Dat zegt Linda de Heer van de GGD Gelderland-Zuid. "Wij hebben momenteel een capaciteit van 600 tests in Nijmegen per dag en 300 tests in Tiel. Dat is dus 150 meer dan vorige week. De komende periode gaan we verder opschalen."

Testers gezocht

Daarvoor is kundig personeel essentieel. "Wij zijn sinds de zomer al bezig met het werven van extra personeel hiervoor en dit blijft de komende periode een groot aandachtspunt. Met name het vinden van voldoende testers", vertelt De Heer.

De GGD Gelderland-Zuid is dringend op zoek naar medewerkers met een (minimale) zorgachtergrond. "Helaas is hieraan al een tekort op de arbeidsmarkt. Wij doen dus een dringend beroep op iedereen die beschikbaar is met een medische achtergrond, zoals bijvoorbeeld doktersassistenten, om zich bij ons te melden. We kunnen ze nu goed gebruiken maar zeker straks ook bij de opschalingsplannen later dit najaar."

Nieuwe teststraat

De nieuwe teststraat bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen vergroot de capaciteit. De teststraat achter het GGD-kantoor in de Waalstad wordt momenteel verbouwd en kan begin november weer in gebruik worden genomen. Dat levert een capaciteit van 1800 tests per dag op. Maar daarvoor zijn dus wel nieuwe testers nodig.