Amateursport weer lam gelegd door corona, dit vinden de verenigingen

Volgens onder meer de NOS maakt het kabinet morgen bekend dat de amateursport in teamverband aan banden wordt gelegd vanwege het toelopende aantal besmettingen.

Voorzitter Johan Evers van Sparta Nijkerk en Tim Kamphuis van korfbalvereniging Regio'72 uit Vaassen hebben begrip voor de maatregelen. Evers snapt overigens niet alle maatregelen. "Ik begrijp wel dat je de seniorensport stillegt, maar ik zie geen logica om ouders langs de kant te weren bij jeugdwedstrijden."

Het gaat maar om een paar ouders Johan Evers - Sparta Nijkerk

Want - zo zegt hij - het gaat om een paar ouders. "Dat voetbalveld is groot genoeg en nu staan ze bij de poort om de kinderen af te zetten en weer op te halen."

Een verrassing is het voor hen allen niet. "We hadden de hoop dat het niet hoefde, maar we hielden er rekening mee. We willen ook geen bron van verspreiding zijn", zegt René Nobels van SV Spero in Elst. "Het is jammer, maar we moeten met elkaar doen wat nodig is", zegt Kamphuis van korfbalvereniging Regio'72.

'Geen sport heeft impact op lange termijn'

Mijnen ziet vooral leed op de lange termijn. "Sport is een uitlaatklep. We gaan dat maatschappelijk op de lange termijn wel merken." Maar het leed is volgens hem niet te vergelijken met de impact van eventuele nieuwe maatregelen in de horeca. "Het is heel ernstig als je je werk kwijtraat en niet te vergelijken met maatregelen in de sport."

Gesloten kantine kost ons geld René Nobels - SV Spero

Maar het gebrek aan kantine-inkomsten kan clubs parten wél spelen, zegt Nobels van SV Spero. "De afgelopen drie weken zat de kantine al op slot en nu duurt dat nog langer. Je hebt het bij ons over ongeveer 15.000 euro bruto aan inkomsten. Nu dit misschien nog langer gaat duren moeten we in overleg met de gemeente over hoe het nu verder moet."

Morgenavond geven premier Rutte en minister De Jonge toelichting op de nieuwe maatregelen. Ook de horeca ontkomt daar waarschijnlijk niet aan, wat de concrete maatregelen voor die sector gaan worden is nog niet duidelijk.