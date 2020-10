Kerk in Silvolde kiest voor ingeperkte dienst

“Het was gewoon niet handig”, zegt predikant Gerjanne van der Velde over de drukbezochte diensten in andere delen van het land. “Als je allemaal in moet leveren, is het geen goed signaal als je met zeshonderd man daar gaat zitten. Vooral de commotie eromheen vond ik heel vervelend. Nu gaat het om de kerken, maar het is wel een trend dat mensen elkaar de maat gaan nemen. Dat vind ik jammer.” Hoewel er zondag slechts dertig mensen fysiek aanwezig waren, wordt de livestream van de dienst volgens de predikant wel goed bekeken: “We kunnen goed zien dat de mensen meekijken. Qua aantallen zitten we zelfs boven het normale aantal bezoekers.”



Dat kan deels te maken hebben met het afscheid van organist Harrie Scheffer. Na 32 jaar neemt hij in coronatijd afscheid van de Protestantse Gemeente Silvolde. “Ik had het liever met veel mensen gehad en met koffie drinken, maar zo is het ook goed”, aldus Scheffer, die er bewust voor koos om mét mondkapje in de kerk te zitten: “Er is steeds gezegd, we weten het niet zeker dus we doen het niet. Ik denk juist andersom, doe het gewoon voor.” Niet alle kerkgangers delen die mening: “Wij hebben er nu niet voor gekozen, want in zo’n kleine gemeente is dat wel veilig genoeg”, zegt Marlies van de Belt.



Snel schakelen bij besmetting

Dat er slechts dertig mensen in de kerk aanwezig zijn is volgens de predikant een zegen, mocht er een coronabesmetting onder de gelovigen blijken te zijn. “De koster maakt altijd van achteruit een fotootje”, zegt Van der Velde. “Dus mocht er wat zijn, kunnen we zo ons eigen bron- en contactonderzoek doorzetten. Klein is in die zin ook fijn en makkelijk te controleren.”