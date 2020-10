Mike Snoei: 'Het voetbal moet meer grip krijgen op de situatie'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De trainer van De Graafschap toonde zich vrijdag na het besluit om de wedstrijd niet door te laten gaan verrast en verbaasd, omdat veel andere wedstrijden wel doorgaan bij positieve besmettingen. "Het leek wel of het daar bij NAC ontploft was en dat er sprake was van een grote groep. Dan wordt het lastiger om op de individuele situaties goed grip te houden, maar dat moet wel het streven zijn vind ik. Dat we toch door kunnen voetballen."

Mystakidis achter de hand

"Bij Telstar waren er ook vier spelers besmet", vervolgt Snoei. "Die worden er dan uit gehaald en gaan in quarantaine. Maar ze spelen wel. Almere hetzelfde net als Roda JC. De mensen die positief waren, reisden niet mee maar we voetbalden hier wel tegen ze. En bij ons gaat het ook gebeuren hoor. Dat er één, twee of drie besmet raken. Nou, dan gaat Mystakidis spelen", schetst de coach als voorbeeld.

Foto: Omroep Gelderland

Geen spijt

NAC was niet blij met de uitlatingen van Snoei in een interview bij NOS radio. De directie van de club uit Breda noemde zijn uitspraken 'ongepast.' Naar verluidt stonden spelers van beide ploegen begin vorige week al met elkaar in contact en raakte De Graafschap toen reeds op de hoogte van de afgelasting. Snoei zette daarom ook zijn vraagtekens bij het bericht dat NAC volledig was verrast door de positieve tests.

"Maar ik vind het oervervelend als er mensen ziek zijn geworden en betreur het ook als spelers thuis ziek op bed liggen. Dat was niet mijn bedoeling. Het gaat mij erom dat we met zijn allen meer grip krijgen op de individuele situaties", aldus Snoei.

Amateursport aan banden

Dinsdag maakt het kabinet nieuwe strengere maatregelen bekend om het coronavirus terug te dringen. De amateursport wordt vrijwel zeker volledig aan banden gelegd, de profsport lijkt door te mogen. "Ik hoop het en denk ook dat we doorgaan", vertelt Snoei.

Maurice de Hond

"Bij ons in het betaald voetbal zijn er nauwelijks vervoersbewegingen rondom wedstrijden. Misschien dat ze daarom strenger zijn bij de amateurs. Maar wij moeten vooral goed luisteren naar de experts die er ook van overtuigd zijn dat in de buitenlucht heel weinig besmettingsgevaar is. Binnen is dat heel anders. Maurice de Hond is iemand die ook veel zinnige dingen zegt, maar hij wordt bijna altijd genegeerd. Gelukkig zie je steeds meer experts die zijn kant kiezen."

Fans van De Graafschap laten zich altijd horen. Foto: Omroep Gelderland.

Dat gold zondag allesbehalve voor de spelers van De Graafschap. Achter het stadion meldde zich een deel van de fanatieke supportersgroep Brigata Tifosi. Zij staken de spelers een hart onder de riem. Er was ook discussie. "Hartstikke mooi", zegt Snoei. "We zijn de hele middag bezig geweest met die mannen. Zij willen alleen maar met ons meedenken."

Discipline

Angst voor een 'ontmoeting' tussen supporters van beide clubs heeft Snoei absoluut niet. "Als de burgemeester vreest dat supporters elkaar buiten het stadion willen opzoeken, kan ik hem zeggen dat hij niet bang hoeft te zijn. Die jongens zijn enorm gedisciplineerd. Dat gaat echt niet gebeuren. Ze willen geen problemen en hopen alleen maar dat dingen nu zonder problemen doorgaan."

Met gezang, vuurwerk en een goed gesprek werd de selectie duidelijk gemaakt dat De Graafschap altijd moet winnen van Go Ahead. Vorig seizoen, vlak voor corona, speelde de ploeg van Snoei één van zijn beste uitwedstrijden van het seizoen in Deventer. Het werd 1-2. "Er is ons wel even duidelijk gemaakt dat we juist daar echt een goed resultaat moeten halen. De rivaliteit is enorm. Ik vind dat wel mooi, alleen is het dan weer doodzonde dat er niemand bij kan zijn."

Vergelijkbare clubs

Snoei kijkt uit naar een terugkeer op De Adelaarshorst. Hij werkte er drie jaar, won periodetitels maar werd uiteindelijk ook aan de kant gezet "Ik heb het daar erg naar mijn zin gehad. Een echte volksclub, net als De Graafschap. Thuis mag je niet verliezen. Maar het is ook wel weer fijn dat het de laatste keren heel aardig afliep toen ik daar even terug was."