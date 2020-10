Roekoe roekoe! Postduivenclub lijkt op nippertje gered

Vijftien locaties zijn het afgelopen jaar al bestudeerd, maar geen enkele bleek geschikt: te duur, te klein of de buurt zag het niet zitten. Penningmeester Jan de Vries zag het zwaar in: "Onze vereniging is al flink aan het vergrijzen en heeft steeds minder leden en als er geen locatie in de buurt wordt gevonden, zou het misschien wel het einde van de Luchtbode kunnen betekenen."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Twee locaties

Maar gelukkig zijn de dertig leden bijna allemaal zo betrokken dat iedereen heeft helpen zoeken naar een nieuwe plek voor het verenigingslokaal. "En ineens lagen er vrij snel na elkaar twee opties op tafel. Eén in Angerlo, waar we naast een bedrijf op een stuk grasland units zouden kunnen plaatsen en één in Doesburg zelf bij het Looierspark."

De Vries is opgelucht, net als Jan van Zadelhoff, die al meer dan 50 jaar lid is. "Ik ben optimistisch van aard. Het moet lukken, zodat deze meer dan 100 jaar oude vereniging niet ter ziele gaat. "

Het postduivenseizoen is nu afgelopen, dus een clubhuis is de komende maanden nog even niet nodig. Maar als er komend voorjaar niks is gevonden, wordt het wel een probleem. Maandagavond kiezen de leden uit de twee locaties. Daarna moeten de vergunningen en de financiën nog geregeld worden. "We hopen dat de gemeente Doesburg ons daar ook een beetje in steunt", zegt de Vries. "Dus dran", zegt Van Zadelhoff. "Om het op zijn Achterhoeks te zeggen."