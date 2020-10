Jesse Schuurman verdringt Opoku uit de basis bij De Graafschap

Jesse Schuurman krijgt op dit moment de voorkeur boven Jhonatan Opoku bij De Graafschap. Nu Ralf Seuntjens terugkeert in de basis als spits is Opoku het slachtoffer.

Dat liet trainer Mike Snoei maandagmiddag doorschemeren tijdens het perspraatje op De Vijverberg in aanloop naar het duel met Go Ahead Eagles. Om 18.00 uur, voor lege tribunes, is op de karakteristieke Adelaarshorst in Deventer de aftrap. "Maar zelfs dan is het heel mooi om daar te spelen. Dat zeg ik ook met respect voor die club", vertelde Snoei. "Alleen zijn wij het wel aan onze stand verplicht daar te winnen."

Seuntjens in basis

De Graafschap gaat dat proberen met Ralf Seuntjens als centrumspits. De aanvoerder is helemaal hersteld van een enkelblessure. Hij zou vrijdag tegen NAC al gespeeld hebben, maar kon de afgelopen dagen nog verder aansterken. "Seuntjens wil ontzettend graag en start", was Snoei klip en klaar. Tegen Excelsior (1-2) speelde Opoku nog in de punt van de aanval, maar Seuntjens viel in en scoorde de winnende treffer.

Baas of Tututarima

Duidelijk is ook dat Ted van de Pavert terugkeert in het hart van de verdediging en weer een vertrouwd centrum vormt met Toine van Huizen. De Achterhoeker bleef met enkelklachten uit voorzorg aan de kant tegen Excelsior. Jasper van Heertum moet weer genoegen nemen met een reserverol. Wie de linksback wordt, is nog even afwachten. Waarschijnlijk laat Snoei Roland Baas terugkeren en begint Jordy Tutuarima op de bank.

Schuurman is dus de aanvallende middenvelder. "Ik kan eigenlijk niet meer om hem heen", liet Snoei weten. "Hij moet alleen nog iets meer persoonlijkheid krijgen, maar Jesse is fantastisch bezig." Twee weken geleden viel de Betuwenaar al sterk in tegen NEC en ook zijn optreden tegen Excelsior verliep goed.

Voor Elmo Lieftink, geboren in Deventer, is het een weerzien met zijn oude club. De middenvelder, topscorer bij De Graafschap met vier doelpunten, kwam over van Go Ahead Eagles. Hij kende een sterk seizoen met 32 wedstrijden en vier goals.

Vermoedelijke opstelling De Graafschap: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van de Pavert, Baas; Dekker, Schuurman, Lieftink; Van Mieghem, Seuntjens en Hamdaoui.