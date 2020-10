Hettie werkt al vijftig jaar als caissière bij de Albert Heijn

De caissière werd daarom de gehele dag in het zonnetje gezet door medewerkers en vaste klanten. "Dit is wel heel erg speciaal, het is een raar gevoel na 50 jaar", zegt Hettie zelf. "Het is achteraf wel een hele lange tijd, maar de tijd is gevlogen. Als het werk leuk is, gaat de tijd snel."

Bekijk hier de video van het afscheid van Hettie. De tekst gaat daaronder verder.

Lief en leed

Ze kan zich de eerste dag nog goed herinneren. "Mijn zus werkte hier al en vertelde dat ik hier meer kon verdienen. Ik ben toen vanuit de slagerij bij de Albert Heijn gaan werken en nooit meer weggegaan."

Waarom niet? "Omdat de Wijchense mensen al die tijd met me meegegroeid zijn. Ik heb vaak lief en leed met klanten gedeeld." Dat maakt het werk voor Hettie speciaal: "Langzamerhand heb ik mijn collega's oud zien worden, nu werk ik met hun kinderen. Dat ga ik wel missen."

Vrijdag neemt Hettie voor het laatst plaats achter de kassa in Wijchen. "Daarna doe ik de deur achter mij dicht", zegt ze. In de coronatijd was het afscheid na 50 jaar kleiner dan anders, maar dat vindt de caissière niet zo erg: "Dit is al leuk, het hoeft ook niet zo nodig van mij."