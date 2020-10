Humanitas helpt bij de omgangsregeling voor je kinderen

Ben je gescheiden en lukt het niet om goede afspraken te maken over een omgangsregeling voor je kinderen? Humanitas helpt jou en je ex-partner weer op weg.

Ouders willen het beste voor hun kinderen, ook wanneer ze gaan scheiden.Een onderdeel daarvan is het vastleggen van afspraken over zorg en opvoeding. Want een kind heeft recht op contact met beide ouders.

Toch kan het gebeuren dat spanningen goede afspraken over een omgangsregeling in de weg staan. Begeleide Omgangsregeling (BOR) wil helpen. Ook als spanningen goede afspraken over een omgangsregeling in de weg staan. Onze vrijwilligers gaan uit van het belang van de kinderen en de mogelijkheden van de ouders.

Onze vrijwilligers zijn uitstekend geschoold en voorbereid. Bij de eerste contacten (op een neutrale locatie) heeft de uitwonende ouder apart contact met het kind, begeleid door de vrijwilliger. Een coördinator begeleidt de oudergesprekken. Daarna treedt de vrijwilliger steeds wat verder terug, totdat jullie, als ouders, een omgangsregeling hebben kunnen treffen. De ondersteuning duurt gemiddeld drie tot zes maanden en vrijwilligers houden geen dossier bij.



Alle donderdagen in oktober staan de tv-uitzendingen van Gelderland helpt in het teken van de projecten van Humanitas. De vereniging bestaat 75 jaar.



In deze aflevering is het verhaal te zien van vrijwilligster Corry die in Apeldoorn een gezin begeleidt. Dankzij haar aanwezigheid kunnen de kinderen hun vader weer zien.

BOR wordt aangeboden bij de afdelingen Zutphen, Apeldoorn, Achterhoek (oost en west), Rivierenland, Nederrijn en Rijn IJssel (gemeenten Arnhem, Duiven, Ede, Rheden, Rijnwaarden, Veenendaal, Wageningen en Zevenaar). Daarnaast wordt Humanitas BOR ook aangeboden in Barneveld en Nijkerk.

Reageer hieronder als u gebruik wilt maken van dit programma van Humanitas of als u uw hulp wilt aanbieden.