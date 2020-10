Tegels eruit en planten erin? 'Zo makkelijk is het niet'

Behendig wipt Chabot een stoeptegel omhoog. Meteen wordt duidelijk wat het probleem is. Onder de tegel ligt een dikke laag geel zand. Dat is prima grond om op te bestraten, maar planten kunnen er helemaal niets mee.

Geel zand houdt geen vocht vast en bevat veel te weinig voedingsstoffen, vertelt de hovenier. Voordat de planten de grond in kunnen moet dan ook eerst het gele zand worden afgegraven. Tinka adviseert om dat zand te vermengen met bemeste tuinaarde. Ze legt het uit in de video hieronder...

Tekst gaat verder onder de video



Schaduw of zon

Als de bodemsamenstelling op orde is, is het tijd om planten uit te kiezen. Niet iedere plant is geschikt voor iedere tuin, merkt Chabot daarbij op. Sommige soorten doen het goed in de volle zon, andere planten hebben liever een plekje in de schaduw. Het is dus belangrijk om de ligging van de tuin mee te nemen in de plantenkeuze.

Terwijl de ene plant klein blijft, zijn er ook planten en struiken die uitgroeien tot flinke jongens. Ook daarmee moet je rekening houden. Geef de planten de ruimte die ze nodig hebben, aldus de Arnhemse hovenier. Tinka Chabot is eerder dit jaar uitgeroepen tot de duurzaamste hovenier van 2020. Ze won de titel in de categorie 'kleine hoveniersbedrijven'.

Tinka Chabot in haar eigen tuin. Foto: Omroep Gelderland.

Groene Koppen op TV Gelderland

Woensdagavond is op TV Gelderland de zevende aflevering van Groene Koppen te zien. Presentator Harm Edens bezoekt Gelderlanders die zich inzetten voor een duurzamere wereld. Deze keer praat Harm met Ingrid Kerkvliet is een van de drijvende krachten achter Operatie Steenbreek in Nijmegen.

Bekijk hier alvast de uitzending