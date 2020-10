Nijkerker in actie voor circus Barani

Een inwoner van Nijkerk is een inzameling gestart voor het gedupeerde circus Barani. Het circus kreeg ruim een week geleden ongewenst bezoek en mist sindsdien twee dure jassen van de spreekstalmeester. Ook een microfoon werd gestolen, maar die was snel weer terecht. Verder besmeurden onbekenden de loge in de tent met mayonaise en ketchup.

Bob Venus hoopt met zijn inzameling 2000 euro op te halen. "Dat is ongeveer de schade voor het circus", vertelt de Nijkerker.

Hij besloot voor het gedupeerde rondreizende gezelschap in de bres te springen na het zien van een voorstelling met zijn dochtertje. "Rosalie is zes en ze vond het fantastisch. Een circus is van groot belang voor kinderen, want magie en fantasie prikkelt hun verbeelding."

Nog geen aangifte

Barani staat eind deze week in Bergen op Zoom. Mogelijk doordat het circus veel onderweg is, heeft de politie nog geen aangifte binnen. "We zouden een digitale aangifte krijgen, maar die is er nog niet", meldt een woordvoerder.

