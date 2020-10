Eendenborst, reerug of hazenbout: het wildseizoen is geopend

Van heinde en verre komen wildliefhebbers de komende maanden weer naar de Achterhoek. Vanmiddag is namelijk voor de veertigste keer het wildseizoen in de restaurants van start gegaan.

Veertig jaar geleden startte de VVV met vijf restaurants het concept Wild eten in de Achterhoek. Inmiddels doen 31 restaurants mee.

'Je oogst wat er teveel is'

Klaas Bakker van Hotel Bakker uit Vorden is één van die founding fathers: "Het enthousiasme van die ondernemers heeft gemaakt dat het zo'n succes is", vertelt hij. Bakker komt uit een echte jagersfamilie. "Mijn hele familie is jager."

De discussie over het nut van jagen is een veelvoorkomende, maar Bakker is hierover duidelijk: "Jacht is veel omvattend. Je gaat eerst observeren en inventariseren. Wat loopt er en wat is er teveel? Uiteindelijk oogst je alleen datgene wat er teveel is."

Hazen op het bordje

Dit jaar zijn er volgens Bakker heel veel hazen en duiven. Het aantal konijnen en fazanten is veel minder. Als mensen de komende maanden naar één van de deelnemende restaurants gaan is de kans dan ook groot dat je haas op je bord krijgt.

Toch heeft dochter Liesbeth Bakker ook andere aanbevelingen: "We hebben een klassieke wildkaart. Dat betekent dat we wilde eend, hazenbout, duivenborstjes, maar bijvoorbeeld ook reebiefstukjes serveren. Samen met rode kool en kanstanjepuree heb je dan een echte maaltijd uit de omgeving."

Opening anders door corona

Het seizoen is dit jaar iets anders geopend dan normaal gesproken. Geen grote bijeenkomst, maar het hijsen van een vlag. Bij Hotel Bakker ging de vlag als eerste uit. Alle deelnemende restaurants hijsen deze week ook de wildvlag. Volgens de Stichting Achterhoek Toerisme blijft het aantal reserveringen groeien.

"Wild eten in de Achterhoek is écht een traditie en veel mensen komen er elk najaar opnieuw voor naar deze regio. Daarnaast genieten ze van de rust en de ruimte in de Achterhoek door te wandelen en musea te bezoeken. Door de samenwerking van de restaurants hebben we een groot bereik, waarbij we ook de doelgroep in de randstand en, normaal gesproken, ook over de grens weten te bereiken," laat Carina de Groot van Achterhoek Toerisme weten.

Luister hier het gesprek met Klaas en Liesbeth Bakker dat presentator Rob Kleijs met ze had.