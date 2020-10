Definitieve streep door carnavalsoptocht Beek

“Wij hadden dolgraag gewoon samen carnaval gevierd, maar vinden jullie en onze gezondheid het belangrijkste”, laat het bestuur van de vereniging weten. De carnavalsvereniging stelt dat het altijd erg druk is tijdens carnaval, waardoor zij dit in de huidige anderhalvemetersamenleving niet veilig kunnen organiseren. Na de zomer was het bestuur van De Dösvlègels positiever gestemd over het eventuele doorgaan van een alternatieve versie van het carnavalsfeest, maar daar wordt door de tweede coronagolf op teruggekomen: “We vinden het ontzettend jammer, maar gezondheid is het allerbelangrijkste. Volgend jaar is het weer carnaval."



Op zaterdag 14 november 2020 zendt de vereniging via YouTube wel een alternatieve pronkzitting uit. Daarnaast wordt in januari de nieuwe jeugdprins(es) online bekend gemaakt en wil de carnavalsvereniging, mits het coronatechnisch weer mogelijk is, in juni 2021 het eerste Vlègeldarpse Zomercarnaval organiseren. “We zien het een beetje als een stip aan de horizon, zodat mensen iets hebben om naar uit te kijken", aldus het bestuur. "Of het lukt is een tweede."



Online pronkzitting 's-Heerenberg

Eerder namen de carnavalsverenigingen uit Kilder en Zeddam al dezelfde beslissing als De Dösvlègels. Hoewel verenigingen uit onder meer ’s-Heerenberg, Didam en Loil de mogelijkheden voor een alternatief carnavalsfeest onderzoeken, meldt carnavalsvereniging D’Olde Waskupen uit ’s-Heerenberg dat de plannen voor een alternatieve pronkzitting in november deels in de prullenbak kunnen. Door de nieuwe omstandigheden zal er geen jeugdpronkzitting en fysieke pronkzitting in de horecagelegenheden zijn. “De vereniging verschuift nu haar aandacht naar een digitale oplossing”, laten zij weten.



Een beslissing over de optocht of een mogelijk alternatief in ’s-Heerenberg volgt later deze maand. De Vrolijke Drammers uit Loil lieten eerder al weten uiterlijk 2 november duidelijkheid te geven over hun plannen.