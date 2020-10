Drommen mensen zorgen voor drukte bij dag van dahliaverkoop in Rekken

De vrijwilligers hebben er een flinke dagtaak aan, om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen. De animo is groot en dat is volgens vrijwilliger Henk Bos niet vreemd. "We hebben een prachtig seizoen gehad, met hele mooie bloemetjes", legt hij uit. "Maar ze verleppen en nou gaan ze eruit."

Laten staan tot volgend jaar is om meerdere redenen geen optie volgens Bos: "De knolletjes kunnen niet tegen vorst. Als het iets vriest gaan ze dood." Maar de belangrijkste reden is dat de tuin om het jaar wordt ingericht. "Over twee jaar beginnen we weer helemaal opnieuw."

Nieuwe soorten

Dat lijkt veel werk en dat is het ook. Toch heeft het zo zijn voordelen. "Misschien komen er weer hele nieuwe soorten en die gaan we hier proberen tot bloei te krijgen", stelt Bos. "Het is hartstikke mooi werk."

Niet voor corso

In het oosten van Gelderland worden normaliter bloemencorso's gehouden, met prachtig versierde praalwagens. De bloemen van de tuin in Rekken zijn daar echter niet voor bestemd. "Dit zijn wat exclusievere dahlia's, met bijzondere vormen en maten", aldus de vrijwilliger. "Meer voor de sier dan voor de dahliawagens."

Er staat een flinke rij bij de dahliaverkoop in Rekken. Foto: Omroep Gelderland

Vandaar dat toeristen overal vandaan komen om de tuin in bloei te zien. "Ik had mensen uit Venlo, Zeeland, Groningen en ver uit Duitsland", vertelt Bos. "Vol bewondering komen ze dan hier."

Verkoop eerder begonnen

En ook voor de verkoop verwacht hij belangstelling uit ver buiten Rekken zelf: "Uit ervaring van de laatste jaren blijkt dat het een drukke dag is." Dat is te merken aan het feit dat de verkoop maandag zelfs een uur eerder werd gestart.

Bos verwacht dat aan het einde van de dag alles weg is: "Reserveren is moeilijk dus wie het eerst komt, die het eerst maalt."