'Er is met levens gespeeld', rechtszaak over woningbrand Arnhem

Een 60-jarige verdachte van de woningbrand aan de Arnhemse Laan van Klarenbeek komt woensdag voor de rechter. Het Openbaar Ministerie (OM) zal dan duidelijk maken hoeveel gevaar omstanders door deze aangestoken brand liepen en wat de aanleiding is geweest voor de levensgevaarlijke actie. Volgens het OM staat in ieder geval vast dat er met levens is gespeeld, ook al raakte er uiteindelijk niemand gewond.

Het is een treurig beeld. Van de Arnhemse woning aan de Laan van Klarenbeek 53 is zeven maanden na dato (15 april 2020, red.) weinig meer over. Zwartgeblakerde bakstenen, dichtgetimmerde ramen en asresten vormen de erfenis van het vuur dat hier in april gewoed heeft. Binnenkort gaat de 'rotte kies' op de schop, het pand zal worden gesloopt.

De 60-jarige man die woensdag voorkomt bij de rechtbank in Arnhem zou volgens het Openbaar Ministerie de begane vloer in brand hebben gestoken. Dat zou hij hebben gedaan door flessen met wasbenzine te legen over het parket. Waarna een brandende lucifer genoeg was om de zaak te ontsteken.

Zie ook: Rechtszaak woningbrand Arnhem: 'Verdachte stak vloer in brand'

Ook kinderen in aanpalende woning

Hoeveel gevaar hebben de bewoners van de omliggende panden gelopen? Dat zal een van de kernvragen zijn die het OM woensdag zal proberen te beantwoorden. Bronnen met kennis van het onderzoek melden Omroep Gelderland dat er zowel volwassenen als kinderen in de aanpalende woningen aanwezig zijn geweest, ten tijde van de brand. Een buurvrouw zou net op het punt hebben gestaan om te gaan joggen. Het staat zo goed als vast dat de dader daarmee anderen in levensgevaar heeft gebracht. Hetgeen zeker een rol zal spelen bij het formuleren van de strafeis door het OM.

Koopcontract getekend

Een van de 'materiële' slachtoffers van de brand is het Arnhemse voormalige GroenLinks-raadslid Tobias de Groot. Die had het bewuste perceel zojuist aangeschaft, samen met zijn partner. Hij zegt aan de vooravond van de zitting nog niet te willen reageren. Wel geeft hij aan dat hij en zijn gezin zwaar zijn getroffen door de brand. De Groot had het koopcontract voor de woning aan de Laan van Klarenbeek getekend en diverse aanbestedingen gedaan ter verfraaiing van de woning. De financiële ellende die dit al voor hem en zijn naasten heeft opgeleverd zal woensdag worden toegelicht door zijn advocate, die zowel De Groot bijstaat als een gezin dat in een van de aanpalende woningen aan de Laan van Klarenbeek leeft.

Mogelijk speelt erfeniskwestie een rol

Wat het motief is geweest van de 60-jarige man, die door het OM wordt gezien als de dader, blijft in nevelen gehuld. Hij zou samen met zijn broer erfgenaam zijn van het pand, maar onenigheid hebben gekregen over de verkoop, zo meldden diverse media eerder. Maar wat er precies in de uren voor de brandstichting in de woning is gebeurd? Dat is nog niet naar buiten gebracht. En mogelijk licht de officier van justitie daarover woensdag voor het eerst een tipje van de sluier over op, zo melden bronnen.

Zie ook: