Gedoe bij GroenLinks: fractievoorzitter zwaar onder vuur bij partijbestuur

Het is niet de eerste keer dat Kamps over lekkende vaten vol giftig brandblusschuim van het failliete Rutgers Milieu aan de bel trekt. "In november 2011 zijn er 265 vaten aangetroffen. Als daar gelijk op was ingesprongen hadden we nu niet met al die vaten gezeten", zegt Kamps over de opslag van inmiddels 1300 lekkende vaten op een terrein aan de Voltastraat in Doetinchem.

'Kernwaarde partij niet inwisselbaar'

Als er één partij op zo'n kwestie moet aanslaan, dan is het GroenLinks wel. In Doetinchem zorgt het voor een scheiding der geesten. "De klokkenluider wordt niet geloofd, maar ik heb voor mijn gevoel geen andere keuze", zegt Kamps, die zichzelf niet groter wil maken dan de partij. "Iedereen is inwisselbaar, ik ook, maar de kernwaarde van de partij is niet inwisselbaar. Met een spreekverbod ondermijn je de democratie, dat is het enige dat telt."

Ze komt op voor het maatschappelijk belang ("Ik krijg veel steun vanuit de Doetinchemse bevolking") en benadrukt dat de coalitie en burgemeester Mark Boumans haar geen strobreed in de weg leggen. Vanuit de eigen partij ervaart ze wel tegenwerking. "Er is voor de fractie een communicatiepauze ingelast. Dat is feitelijk een spreekverbod voor mij, want het gaat de andere mensen in de fractie niet aan. Dat is wél een ding."

Kamps vond het de hoogste tijd de lekkende vaten wederom voor het voetlicht te halen. "Er is negen jaar niet gehandhaafd en daar heb ik moeite mee. Daarom heb ik daar vragen over gesteld, want het gaat over het milieu, een kernvraag van GroenLinks."

ODA

Bij die vragen kwam ook de ODA (Omgevingsdienst Achterhoek) voorbij die de inspecties bij Rutgers Milieu voor haar rekening nam. Nu heeft GroenLinks-wethouder Frans Langeveld de ODA in zijn portefeuille en is Marijn Dibbets, de voorzitter van het bestuur van GroenLinks in Doetinchem, bij de ODA werkzaam.

Wringt daar de schoen? Wordt Dibbets door de kwestie met een dubbele pet op zijn hoofd geconfronteerd? De nog vakantie vierende voorzitter wilde maandag vooralsnog niet reageren op de kwestie.

Hoe nu verder? GroenLinks in Doetinchem is zelf een giftig vat dat dreigt te exploderen. Kamps lijkt haar hoop op het provinciale bestuur te hebben gevestigd om in te grijpen, maar of dat realistisch is? Monique van Gerwen, de voorzitter van het provinciale bestuur van GroenLinks, laat zich daar desgevraagd niet over uit en verwijst alleen naar een reactie van het Doetinchemse bestuur op de eigen website.

'Niet meer dan oproep'

Daarin verklaart het bestuur van GroenLinks Doetinchem dat 'er geen sprake is' van een spreekverbod en dat Kamps op eigen houtje heeft geopereerd:

"Op 31 augustus heeft het bestuur van GroenLinks Doetinchem de fractie opgeroepen om een communicatiepauze in te lassen over dit onderwerp. De aanleiding van deze oproep is het solistisch optreden van de fractievoorzitter waardoor er binnen de afdeling onduidelijkheden, misverstanden en miscommunicatie ontstonden. Het doel van de oproep aan de fractie was dan ook om het interne overleg weer te herstellen en nadrukkelijk niet om de politieke keuzes van de fractie te beïnvloeden. Het bericht is ook niet meer dan een oproep aan de fractie hiertoe. Van een spreekverbod is in zijn geheel dan ook geen sprake."

Er was bij de fractievoorzitter onduidelijkheid over de oproep aan de fractie, zo valt te lezen in het statement van het bestuur: "De oproep werd uitgelegd als een spreekverbod. Op 4 september heeft het bestuur deze onduidelijkheid onmiddellijk uit de wereld geholpen door de fractie, per mail, te laten weten dat van een spreekverbod geen sprake is."

'Controleur agrarische bedrijven'

Ook komt de mogelijke belangenverstrengeling van de voorzitter per sprake: 'Daarnaast zijn er berichten over een mogelijke dubbele pet van de afdelingsvoorzitter Marijn Dibbets. Ook hier is geen sprake van. Marijn werkt op dit moment bij de omgevingsdienst als controleur bij agrarische bedrijven. Hij is dan ook op geen enkele manier bij de casus over de opgeslagen gifvaten betrokken."