Amateurclubs in coronatijd: handbalclubs kiezen massaal voor stoppen

Besmettingen bij spelers, tienduizenden euro's verlies en verenigingen die het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. Sportclubs voeren een verwoede strijd tegen het weer oprukkende coronavirus. In deze serie maken we een Gelderse rondgang. Vandaag handbalvereniging DFS Arnhem.

profiel DFS Arnhem

Op 1 juni 2017 wordt een fusie tussen AHV Swift en AAC 1899 officieel bekrachtigd in een nieuwe vereniging met de naam DFS Arnhem. Swift speelt bij de mannen in de jaren tachtig op hoog niveau, met Henk Groener waarschijnlijk als bekendste en beste speler. Groener wordt later succesvol bondscoach bij de vrouwen.

DFS Arnhem gaat later een samenwerking aan met HV Huissen. De eredivisieclub uit Arnhem is daarbij leidend als het gaat om het vlaggenschip. Ruimte voor een sterk tweede team was er niet. Bij de Betuwse hoofdklasser krijgen spelers die bij DFS afvallen wel een kans om ook op niveau te spelen. Het mes snijdt zo aan twee kanten.

Arnhem-Zuid, sporthal Rijkerswoerd waar de stilte regeert (privéfoto)

Competitie plat

Handbal is een contactsport bij uitstek en dus ligt het snelle spelletje nadrukkelijk onder een vergrootglas als het gaat om coronabesmettingen. Juist in het handbal weten de beoefenaars als de besten dat extra voorzichtigheid nu geboden is. En dat heeft de praktijk ook al laten zien. Na het eredivisieduel tussen Dynamico en Hellas op 19 september in Oss werden zeventien aanwezigen, onder wie veel spelers, positief getest op het virus.

De gevolgen zijn groot. Niet voor niets werd afgelopen zaterdag in de manneneredivisie geen enkele wedstrijd afgewerkt. Bij de vrouwen ging op het hoogste niveau slechts één wedstrijd door en in de grensoverschrijdende competitie Beneleague lieten ook alle Nederlandse clubs weten niet te willen spelen.

Sneeuwbaleffect

Gevolg is niet alleen een onregelmatig verloop, maar ook grote onzekerheid en angst voor de nabije toekomst. Pascal Lucassen is trainer van DFS Arnhem en speelde een belangrijke rol in de afgelastingen. Behalve in de sport werkt Lucassen ook in de zorg. Hij weet dus waar hij over praat. Donderdag besloot de oud-speler na overleg met de clubs om de uitwedstrijd van zijn ploeg in Volendam vanwege gezondheidsrisico's af te zeggen. In handballand zorgde dat voor een ongekend sneeuwbaleffect.

"We hebben zelf de beslissing genomen om niet te spelen en dat is ondersteund door de bond", opent Lucassen. "In de huidige maatschappij, met het groeiend aantal besmettingen, is het onverantwoord om nu te handballen. Daarbij komt het reizen. Waarom zou je het risico nemen om in de bus naar de Randstad te rijden, waardoor je verspreiding van het virus nog verder in de hand kan werken? Dat kan ik toch ook niet verkopen naar mijn eigen spelers? Ik vind het logisch dat iedereen ervoor kiest om nu even niet te spelen. Er is veel begrip."

Omhelzingen

Bovendien is daar dus nog de handbalsport zelf waarbij het fysieke aspect een cruciale rol speelt. "Je raakt elkaar in een wedstrijd honderden keren aan", weet Lucassen. "Spelers komen continu zo dichtbij en hebt regelmatig te maken met complete omhelzingen op het veld. Bij een sport als voetbal is iets meer ruimte. Bij DFS Arnhem hebben we gelukkig nog niet te maken met positieve besmettingen, maar ik ben het liever voor."

De selectie van DFS met coach Lucassen die het woord voert.

Geestelijke beperking

Als begeleider bij 's Heerenloo in Druten ziet Lucassen dagelijks hoe het virus om zich heen kan grijpen. De inwoner van Westervoort werkt bij de zorgstichting met kinderen die een lichamelijke of geestelijke beperking hebben. "We hebben gezien dat de leeftijdsgrens is gedaald als het gaat om besmettingen. Ook jongeren zijn echt niet veilig en komen soms ook in de ziekenhuizen terecht."

Lucassen werpt de blik vervolgens specifiek op zijn werkgebied. "Kinderen met een geestelijke beperking zijn verstandelijk veel jonger en hebben dus vaak ook geen begrip voor hoe corona werkt. Dat leidt tot irritatie en dat kan weer mentale of fysieke schade opleveren. Het is een doelgroep die er niet mee kan omgaan. Eén grote verandering kan hun hele wereld afbreken."

Hobbymatig

"Dan moet ik er niet aan denken dat ik het virus het terrein mee opneem, omdat wij graag in Den Haag een wedstrijdje willen handballen. Het is allemaal ook nog eens 90 procent hobbymatig in de eredivisie. Ik vind het onverantwoord om in deze tijd risico's te lopen. Bovendien heb ik net een dochtertje van zes weken. Dan ga ik de moeilijkheden toch niet bewust opzoeken?"

Dinsdag worden nieuwe maatregelen verwacht waarbij mogelijk ook de sport niet wordt gespaard. Nederland staat samen met Spanje en Frankrijk in de top drie van landen met een hoge besmettingsgraad. Lucassen heeft er wel een verklaring voor. "Wij luisteren te weinig en hebben teveel een eigen mening. Iedereen vindt er wel iets van. Het is gissen, maar ik denk dat de sport gaat stoppen en we misschien wel tot 1 januari moeten wachten om deze piek echt te kunnen overleven."

