Supporters zetten De Graafschap op scherp bij stadion

Wedstrijden tussen De Graafschap en Go Ahead Eagles zijn al jaren beladen. Supporters spelen regelmatig een hoofdrol, zowel in positieve als negatieve zin. In aanloop naar het duel van dinsdag in Deventer pookten fans van de Superboeren de sfeer zondag alvast op.

De wedstrijd in De Adelaarshorst in Deventer stond aanvankelijk voor 6 september op de rol, maar het duel werd uitgesteld en verplaatst naar 13 oktober. Burgemeester Ron König van Deventer vreesde voor rellen tussen supporters buiten het stadion en repte over een gebrek aan ervaring met de coronamaatregelen in relatie tot een risicowedstrijd.

In het recente verleden ging het regelmatig mis tussen beide ploegen. Zowel in Doetinchem als Deventer leverde dat angstige beelden op. De Graafschap versloeg in 2015 in de halve van de finale van de play-offs Go Ahead, waardoor de club uit Deventer degradeerde naar de eerste divisie. De wedstrijd op de Adelaarshorst werd gestaakt, omdat fans van de thuisploeg het veld opkwamen. Na afloop moest de ME charges uitvoeren achter het stadion.

Wedstrijd zonder publiek

In 2016 ging het opnieuw goed mis, dit keer in de finale van de play-offs. Na de eerste wedstrijd in Deventer (4-1 winst voor Go Ahead) werden fans van De Graafschap belaagd. Een week later op De Vijverberg promoveerde Go Ahead en degradeerde De Graafschap. De spelers van de Eagles werden na afloop op het veld belaagd door supporters van de Achterhoekse club. Het gevolg was een fikse geldboete en een wedstrijd zonder publiek.

Begin maart 2018 namen de supporters van de Eagles revanche in het eigen stadion. Spelers van De Graafschap beleefden nu angstige momenten. Ook toen was de sfeer grillig en konden stewards en ME uiteindelijk erger voorkomen.

Duel dinsdag de laatste?

Het duel wordt dinsdag gespeeld om 18.00 uur. Zondag trainde de selectie en verraste een deel van de harde kern de spelers met gezang en vuurwerk. Dat gebeurde achter De Spinnenkop, de tribune waar de fanatieke aanhang normaal gesproken zit. Mogelijk is de wedstrijd voorlopig de laatste in het betaald voetbal, omdat het kabinet rond dat tijdstip ook met nieuwe, waarschijnlijk verregaande maatregelen komt om het coronavirus te bestrijden.