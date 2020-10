Koopzondag schrappen is een slecht idee, zeggen winkeliers

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

“Ik vind niet dat de koopzondag weg moet”, zegt Veronique Gallé. “We moeten juist zorgen voor ruimere openingstijden, want anders komt iedereen op zaterdag. We willen het het minder druk hebben op de dagen dat mensen vrij zijn. Het is dus heel onverstandig de koopzondag te schrappen.”

Koopzondag is goed voor 20 procent van mijn omzet Veronique Gallé

De omzet is ook belangrijk. Gallé runt een kledingwinkel in de Rijnstraat in het centrum van Arnhem. “De koopzondag is goed voor 20 procent van mijn omzet. Dus die koopzondag is echt een hele belangrijke dag. Zeker in deze coronatijd verdien ik die niet op een andere dag terug.”

Of het kabinet ook echt de koopzondag gaat schrappen, is nog niet duidelijk.