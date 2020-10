Hij is gevonden! Dakloze Shalom dolblij met nieuwe kar

Het was Michel die Shalom - zoals hij zichzelf noemt - voor het eerst tegenkwam. De twee spraken met elkaar over waar Shalom vandaan kwam, hoe hij er bewust voor koos dakloos rond te trekken en wat dat hem allemaal bracht. Later trof Michel hem nog eens, in het bijzijn van vriend Gert-Jan. De twee besloten speciaal voor Shalom een nieuwe kar te vervaardigen. Eerder deze week was de kar af, maar de twee konden hun rondtrekkende goede bekende vervolgens niet meer vinden.

Een oproep via Omroep Gelderland bood uitkomst. Het nieuws verspreidde zich door het land en vrijdag kregen Michel en Gert-Jan vrijdag bericht uit Heerhugowaard. Het was Shalom zelf die contact opnam. Hij had van een kennis in Heerenveen begrepen dat de jongens in Putten een nieuwe kar voor hem hadden. En dus maakten de drie een afspraak voor zaterdag in Heerhugowaard, waar Michel en Gert-Jan hem zijn nieuwe kar overhandigden.

Kar met zonnepanelen

De kar is groter, heeft lampen en is voorzien van palen die Shalom omhoog kan halen, zodat hij er een zeiltje aan kan hangen om zijn spullen goed droog te houden. Bovendien monteerden Michel en Gert-Jan er zonnepanelen op, zodat Shalom zijn telefoon kan opladen terwijl hij onderweg is.

"Hij was er heel blij mee", vertelt Michel. "We hebben de banden van zijn oude kar overgezet op de nieuwe en de spullen overgeladen. De oude kar nemen we weer mee en bewaren we nog even voor hem, hij weet nog niet wat hij daarmee wil doen. En als hij over een tijdje weer in Nijkerk of Putten is, zetten we er gelijk even nieuwe banden op. Dan kan hij de komende drie jaar weer vooruit."

Pizza delen

De drie nemen zaterdagavond weer afscheid van elkaar in Heerhugowaard. Eerst delen ze nog een pizza met elkaar, vertelt Michel. Hij houdt een goed gevoel over aan de nieuwe ontmoeting met Shalom. "Mooi dat het allemaal zo kon. Shalom is hartstikke tevreden en wij ook. En als de pizza straks op is, rijden wij weer richting huis."

