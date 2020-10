Sifan Hassan schrijft in stromende regen geschiedenis op 10 kilometer

Atlete Sifan Hassan heeft zaterdag een nieuw Europees en Nederlands record gelopen op de 10.000 meter. De Arnhemse finishte tijdens de FBK Nazomerwedstrijd in Hengelo in een tijd van 29.36,67.

In de stromende regen toonde Hassan, die in voorbereiding is op het WK halve marathon van volgende maand, zich van haar allerbeste kant. Halverwege de 10 kilometer liep ze zelfs zo goed, dat ze het wereldrecord van Almaz Ayana uit 2016 in zicht had. In het tweede deel zakte ze echter wat terug, waardoor ze Ayana's record van 29.17,45 misliep.

Hassan stoomde echter wél naar een nieuw Nederlands en Europees record. Met haar uitstekende tijd in Hengelo liep ze Lornah Kiplagat (30.12,53 in 2003) en Paula Radcliffe (30.01,09 in 2002) ruimschoots uit de boeken.