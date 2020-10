Deze dame is een enorme doorzetter en dat ondanks veel tegenslag

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Van Egmond werd geboren zonder linkerhand en voet. Daarna deed ze jarenlang aan topsport. Maar door blessures vond ze het mooi geweest en heeft ze een nieuwe passie gevonden. Buiten sporten en anderen met en zonder beperking aan het sporten krijgen. Juist door je buiten te laten zien. En dat vindt ze mooi om te doen. "Je moet buiten ook creatief zijn met dingen die je hebt, je bent afhankelijk van de natuur. Dat vind ik heel leuk", vertelt de inwoonster van Arnhem.

En omdat ze het zo leuk vindt, plaatst ze veel van haar oefeningen op haar sociale media. Maar ook dat heeft het doel anderen aan het sporten te krijgen. "Ik kan me namelijk wel voorstellen dat het al moeilijk is voor iemand met twee handen en twee benen om normaal te sporten. Als je een beperking hebt dus nog meer. Mijn doel is over te brengen dat je dan ook alles kan."

'Ik wil meer kunnen dan mensen met twee handen'

En zelf is ze bloedfanatiek om sterker te worden, want ook dat telt natuurlijk gewoon mee. "Ik wil namelijk heel graag dingen kunnen doen die mensen met twee handen ook kunnen doen. En dan het liefst nog beter ook. Daar zie ik de uitdaging in. Dat is wel keihard werken en heel veel oefenen."

Foto: Omroep Gelderland

Daarom traint ze ook drie dagen per week in de buitenlucht, daarnaast traint ze ook nog drie dagen in de gym.

Als het aan Enya ligt, komt iedereen lekker meetrainen in Arnhem-Zuid. Je kunt haar zo een bericht sturen via Instagram. "Want iedereen kan dit. Er is geen grens. Je moet alleen de weg vinden. Dus kom lekker trainen, kom meedoen en laat je vooral niet tegenhouden."