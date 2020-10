Nijmegen decor voor lancering CoronaMelder: 'Een hele domme app'

Minister Hugo de Jonge presenteerde zaterdagmiddag de app CoronaMelder in het gebouw van de GGD Gelderland-Zuid in Nijmegen. Deze is nu in heel Nederland op vrijwillige basis te gebruiken. "Maar het is heel belangrijk dat we hem nu ook echt allemaal gaan gebruiken. Om elkaar te beschermen", benadrukt minister De Jonge tegenover Omroep Gelderland.

Het veelgehoorde adagium 'met elkaar doen', daar gaat nu juist deze app over, stelt De Jonge. "Het bouwen was best een hele klus. We hebben gekeken wat er op de markt was, maar daar voldeed niets aan de standaarden. Dus moesten we het zelf doen." Het proces naar de ontwikkeling van de app bewijst volgens De Jonge dat je je niet hoeft neer te leggen bij kritiek, cynisme of tegenwind. "Gewoon omdat het te belangrijk is om er dan maar mee te stoppen. Dus zijn we doorgegaan. En is het een heel mooi product geworden."

'Kijken bij oversteken ook een advies'

De app stuurt je een melding als je minimaal vijftien minuten bij iemand in de buurt bent geweest die later corona blijkt te hebben en dit ook in de app aangeeft. De app kan je vervolgens adviseren om thuis te blijven. "En het is natuurlijk wel de bedoeling dat je dat advies ook opvolgt", zegt De Jonge. "Het is zo Nederlands om te zeggen: het is maar een advies. Maar ja, dat je voor het oversteken eerst naar links en dan rechts kijkt, is ook 'alleen maar een advies'. Toch is het heel verstandig om te doen."

We moeten ons namelijk schrap zetten voor nieuwe maatregelen om het virus de kop in te drukken, zegt De Jonge. "Met 6504 nieuw gemelde besmettingen gaat de trend duidelijk niet de goede kant op." Aanvullende maatregelen zullen daarom onvermijdelijk zijn als de trend dit weekend niet keert, aldus De Jonge. De minister zegt dat het kabinet zich voorbereidt op nieuwe maatregelen. Dinsdag zal daar meer over worden bekendgemaakt, verwacht hij.

'Ik wacht even af'

Een inwoonster van Nijmegen gaat de app in elk geval niet downloaden. "Ik houd er niet van om gevolgd te worden. Bovendien is mijn telefoon niet voldoende up-to-date. Dat past blijkbaar niet. Ik wacht nu dus maar even af: wie weet in de toekomst."

Toch zou de privacy goed beschermd moeten zijn doordat er geen informatie van gebruikers of de locatie van een gebruiker wordt opgeslagen. "Het is dus in feite een hele domme app", verzekert privacy-adviseur Brenno de Winter uit Ede aan Omroep Gelderland. "En daar hebben we hard voor gewerkt. Mensen kunnen gewaarschuwd worden, zonder dat er veel van hun privacy wordt gestolen." Er is volgens hem heel intensief gekeken naar alle risico's. "Op elk scenario is een antwoord bedacht dus de kans dat er iets misgaat, is heel erg klein."

De Eerste Kamer stemde deze week in met een wet voor het gebruik van de app. Zaterdag start ook de landelijke campagne om deze onder de aandacht te brengen. Het moet een aanvulling zijn op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD.

'Informatielijnen overbelast'

De Telegraaf meldt dat de informatielijnen voor de app zaterdagochtend direct overbelast waren. Een half uur wachttijd was 'geen uitzondering'. Nadat er was opgeschaald zou er halverwege de middag nog een wachttijd van achttien minuten zijn.