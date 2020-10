Amateurclubs in coronatijd: toeschouwers in de struiken bij Sparta Nijkerk

In andere tijden, toen NAC voor de beker op bezoek kwam in Nijkerk. Foto: Sparta Nijkerk

Besmettingen bij spelers, tienduizenden euro's verlies en verenigingen die het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. Sportclubs voeren een verwoede strijd tegen het weer oprukkende coronavirus. In deze serie maken we een Gelderse rondgang langs die clubs. De primeur is voor Sparta Nijkerk.

In de paasvakantie van 1931 komt een stel vrienden in Nijkerk op het idee om een voetbal te gaan kopen. Op een braakliggend zandveld nabij Driedorp, nu nog steeds een kern van de gemeente Nijkerk, wordt op een doel geschoten. Het zijn de eerste stappen van de vereniging Sparta die vervolgens op 15 mei 1931 wordt opgericht. In 1948 wordt een afdeling korfbal opgericht. In 1971 komt de afdeling Sparta basketbal erbij en in 1975 gaat de afdeling zaalvoetbal van start. In 1983 splitst de afdeling veldvoetbal zich af en gaat onafhankelijk verder als v.v. Sparta (N).

Er verrijst een nieuwe accommodatie, die op 3 januari 1987 wordt geopend. In 1987 promoveert Sparta (N) als ongeslagen kampioen voor het eerst in haar geschiedenis naar de Eerste klasse, op dat moment het hoogste podium van het zaterdagamateurvoetbal. Een paar jaar later verdwijnt de N tussen haakjes en wordt besloten de naam Sparta Nijkerk voluit te schrijven

In 1986 wordt een nieuwe accommodatie gebouwd die op 3 januari 1987 officieel de deuren opent. Het hoofdveld heeft een zittribune voor 350 toeschouwers. Eveneens zijn er twee grote en twee kleine staantribunes waardoor 4000 toeschouwers de wedstrijden kunnen bezoeken. Momenteel speelt Sparta Nijkerk in de Derde Divisie.

Het aantal coronabesmettingen in Nijkerk nam de afgelopen dagen fors toe. Sinds vrijdag is de gemeente met 336 besmettingen per 100.000 inwoners weer 'donkerrood' gekleurd. Aanleiding is mogelijk een illegaal feestje, waarbij vorige maand veertien jongeren uit Nijkerkerveen besmet raakten. Donderdag werd bekend dat ook de plaatselijke voetbaltrots Sparta Nijkerk is getroffen. De wedstrijd van het eerste en ook het team van Onder-23 werd afgelast.

'Enkele spelers besmet'

"Je weet dat het steeds meer voorkomt, ook in het voetbal. Dus echt verrast waren we niet", zegt Johan Evers, die nu drieënhalf jaar voorzitter is en onlangs gekozen werd voor een nieuwe termijn. "Het gaat bij ons om enkele spelers die besmet zijn geraakt en we wachten nog op andere uitslagen. Je hoopt natuurlijk dat de sport kan blijven doorgaan, maar er zijn grotere problemen. Dinsdag horen we wel wat de regering gaat zeggen."

Eind september moesten alle kantines dicht en mocht er ook geen publiek meer aanwezig zijn bij sportevenementen. Die maatregelen gelden voor drie weken. De eerste maatregel snapt de voorzitter wel. "Het is heel jammer, maar ik had daar begrip voor. Een sportkantine met veel mensen is een potentieel gevaar voor veel besmettingen."

Struikgewas

Dat er bij (jeugd)wedstrijden geen ouders meer langs de kant mogen staan, leidt tot meer weerstand. Evers: "Ik zet vraagtekens bij het effect van die maatregel, want zeker het aantal mensen dat bij de jeugd komt is al beperkt. Wat gaan die ouders nu doen, als ze hun kinderen afzetten? Misschien naar een bouwmarkt of een supermarkt, waar de kans op besmettingen volgens mij veel groter is. Wat je soms ziet, is dat mensen in het struikgewas staan om te kijken. Dat is gemeentelijke grond en dus toegestaan. Ik moet daar wel om glimlachten."

60.000 euro

Volgens onderzoek vreest een derde van de clubs voor haar voortbestaan. Sparta Nijkerk - de vereniging werkt met een begroting van rond de half miljoen euro - merkt de gevolgen ook. Het voortbestaan komt echter nog lang niet in gevaar. "Als corona er niet was geweest, waren onze inkomsten ongeveer 60.000 euro hoger geweest. Gelukkig hebben we weinig sponsoren die afhaken. We staan er financieel goed voor en kunnen nog wel even overleven. Alleen moet dit ook geen maanden duren."

Minder plezier

Verplichte looproutes, registratie, thuis omkleden en sinds kort dus ook een dichte kantine: Sportpark De Ebbenhorst is nu stil en sfeerloos. De sociale cohesie, een cruciaal kenmerk van sport, ontbreekt. "Je merkt het ook aan de vrijwilligers", constateert Evers. "Een deel van het plezier is weg. Ik zie nog geen demotivatie, maar vrolijk word je er niet van."

Onlangs spraken amateurclubs op het tweede en derde niveau al over het stilleggen van de competitie, omdat er te veel kosten worden gemaakt en er door het gebrek aan entreegelden en baromzet geen inkomsten zijn. Scheveningen is één van de voorstanders. "Het is een optie", reageert Evers. "maar wij staan er iets anders in en spelen het liefst door zolang het mag. Er zijn veel verschillende meningen. Besluiten zijn nog niet genomen."

Helft van de competitie

Een andere optie waarover wordt gesproken, is het verschuiven van de competitie. Het accent zou dan komen te leggen op wedstrijden in de lente en de zomer. De voorzitter van Sparta Nijkerk komt echter ook met een ander idee. "Een mogelijkheid is ook om de competitie voor de helft te spelen, maar dan wel met een kampioen en degradanten. De kosten zijn dan ook minder. Het huidige programma van 34 wedstrijden is namelijk al heel vol. Er is weinig rek en enkele clubs hebben er nu al drie gemist. Doorvoetballen in de zomermaanden lijkt me ook niet helemaal de bedoeling."

Voorlopig richt Sparta Nijkerk zich gewoon op het spelen van zo veel mogelijk wedstrijden, nu het allemaal nog kan. Het vlaggenschip was vorige seizoen hard onderweg te promoveren naar de Tweede Divisie, maar door de corona-uitbraak bleef alles zoals het was. "We stonden vijf punten los van de nummer twee, maar het seizoen werd niet afgemaakt. We zijn inderdaad ook nu weer goed begonnen. En vergeet ons vrouwenteam niet, die de afgelopen jaren omhoog zijn gegaan. Dat zijn mooie positieve bewegingen binnen de club", weet Evers.