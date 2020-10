De échte kerstliefhebbers hebben Duiven alweer weten te vinden

Bedrijfsleider Gerard Niesink van de vestiging in Duiven begroette vanmorgen rond openingstijd al een groepje enthousiaste klanten voor de deur. "Die wilden de eersten zijn om de bovenverdieping te bekijken", legt hij uit. "Dat is het laatste stukje van de kerstshow."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Zo druk als in voorgaande jaren was het deze zaterdag niet. Maar dat gaf niets. Het is goed dat mensen een later moment uitkiezen om langs te komen, en niet met z'n allen tegelijk - zeker met het oog op het coronavirus. De vestiging in Duiven heeft er ook bewust voor gekozen het zó in te richten, dat er voldoende bewegingsvrijheid is.

Uit de route stappen

"Op de drukste punten is minder koopwaar neergezet en tijdens de opbouw zijn meer open ruimtes en plekken aangebracht waar mensen uit de route kunnen stappen", aldus Niesink. "Mocht het toch te druk worden, dan anticiperen we daarop met de eigen werknemers."

De bezoekers zijn positief over de manier waarop het tuincentrum de drukte in goede banen leidt. "Iedereen houdt zich toch wel aan de regels, zo te zien", zegt een man die over de kerstafdeling wandelt. Een moeder die samen met haar zoon is komen kijken, zegt dat ze zich had voorgenomen weg te gaan, als het te druk zou worden. Stiekem vindt ze het toch wel druk in Duiven. "Maar het gaat nog wel. Ik heb het idee dat we wel redelijk afstand kunnen houden."