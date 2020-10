Deze vader en zoon hebben van hun passie hun werk gemaakt

Hij is pas 24 jaar, maar Nunspeter Jurian Mensink had liever een paar decennia eerder geleefd. Hij is namelijk helemaal gek van rock 'n roll. Zo zit hij op dansen en verzamelt hij spullen uit de jaren '50 en '60. En samen met zijn vader is hij een winkel in jukeboxen gestart: Jukebox Memories. De glimmende jukeboxen, met al hun lichtjes, laten het hart van Mensink junior sneller kloppen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Platenspeler

"Het begon toen ik ooit bij een vriendje een platenspeler zag", legt Jurian uit. "Ik was er van overtuigd dat dat het nieuwste van het nieuwste was en ik moest en zou het ook hebben. Toen vertelde mijn ouders dat ze er ook nog wel één op zolder hadden staan. Zo is het begonnen." Met een bijzondere voorkeur voor vinyl uit de jaren '50 en '60 draaide Jurian zijn eerste rock 'n roll-plaatjes. Zo ontstond als vanzelf de passie voor de jukeboxen.

Die passie deelt hij met z'n vader. Hennie Mensink kan elke jukebox blind in elkaar zetten. "Als het dan uiteindelijk lukt, is dat zo'n fijn gevoel", zegt Mensink senior. "Ik zal het geen vlinders in de buik noemen, maar daar komt het er wel dicht bij in de buurt."

Holy grail

Als klap op de vuurpijl hebben vader en zoon nu de 'holy grail' onder de jukeboxen binnengehaald: twee oude Würlizers uit 1952. "We gaan ze helemaal uit elkaar halen en weer opnieuw opbouwen", zegt Jurian. "En als er dan uiteindelijk muziek uit klinkt net als in de vijftiger jaren, dan is dat natuurlijk fantastisch."