Marcouch reikt meisjes die bedreigd worden om 'gemengde relaties' de hand

Word je via social media bedreigd vanwege een relatie met iemand met een andere achtergrond of huidskleur? Doe aangifte of maak er melding van. Die oproep doet de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch na berichtgeving van de NOS over deze 'gemengde relaties'.

"Woon je in Arnhem en zie je er tegen op? Kom maar naar mij, dan steken wij samen de straat over", zegt de burgervader, wiens stadhuis pal naast het politiebureau aan de Beekstraat ligt.

Al ontsnappen de agressievelingen aan hun straf, toch is melden belangrijk, benadrukt Marcouch. "We doen het ook voor alle andere geliefden in gemengde relaties, die er zijn en die nog komen."

'Zo fout', vindt hij het online uitschelden, discrimineren en bedreigen van de honderden vrouwen, met name met een niet-westerse achtergrond. "Zo zwaar middeleeuws, achterlijk en fout."

'Relatie die niet hoort'

Uit onderzoek van de NOS blijkt dat er groepen zijn waar foto's, video's en persoonsgegevens van meisjes worden gedeeld die daten met of vallen op jongens uit een andere cultuur dan hun eigen. Ze zijn vooral te zien met zwarte jongens. Het doel is om de meisjes te schande te maken bij hun sociale omgeving of familie, en een duidelijk signaal af te geven dat zo'n relatie niet 'hoort'.

Sociologe Meryem Ajaoaou geeft voorlichting aan jongeren over liefde. Volgens haar rust in bepaalde culturen een taboe op gemengde relaties, omdat het een relatief nieuw fenomeen is. "Het wijkt af van wat al generaties lang de norm is, namelijk daten en trouwen met iemand van dezelfde afkomst."

'Recht op shamen'

De jongens die de meisjes exposen denken volgens Ajaoaou dat de verantwoordelijkheid van de groep op hun schouders ligt. "En dat ze daarom het recht hebben om te shamen."