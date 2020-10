Een kijkje bij de oude ENKA-fabriek in Ede

"Als ik hier achter me kijk, komt er toch weer een nostalgisch gevoel naar boven van al die mooie jaren dat we hier hebben gewerkt", zegt Joop Topma, die van 1986 tot de afbraak in 2003 hoofd van de afdeling veiligheid, milieu, brandweer en bedrijfsbeveiliging (VMBB) op de Enka-fabriek was. Hij brengt voor het eerst sinds jaren weer een bezoek aan zijn eens zo geliefde werkplek. Tegenwoordig is het een karakteristieke woonwijk.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

80 jaar kunstzijde-industrie

Er staan honderden nieuwbouwwoningen. Straatnaamborden met 'spinnerij' en 'sponzenstraat' herinneren nog aan de industriële geschiedenis. De Nederlandse Kunstzijdefabriek (afgekort ENKA) opende in 1922 een vestiging in Ede. Hier werden hoogwaardige garen geproduceerd van cellulose - een grondstof uit houtpulp. Later ging het bedrijf er ook sponzen van maken. De ENKA-fabriek in Ede zou ruim 80 jaar bestaan.

De ingang van het fabrieksterrein in de jaren '30. Foto: Historisch Museum Ede.

Historische gebouwen

De meeste fabrieksgebouwen zijn na de sluiting in 2002 gesloopt. Maar er zijn nog een handvol blijven staan. Ze zijn aangemerkt als industrieel erfgoed. Het gaat om twee authentieke fabrieksschoorstenen, een oude fabriekshal (Westhal), het EHBO-gebouw, de bitterzoutloods, de originele toegangspoort en het ENKA-kantinegebouw. Het bedrijf BOEi is verantwoordelijk voor het restaureren dan wel herbestemmen van de meeste van deze bouwwerken. Daarbij laat het bedrijf de buitenkant van de historische gebouwen zoveel mogelijk onaangetast. "Het het is op een aantal plekken echt heel erg leuk geworden", meent Topma.

Basisschool in kantinegebouw

In het oude kantinegebouw is onlangs een basisschool gevestigd. Voor Topma een beladen plek, want hier werd in 2002 de sluiting van de ENKA-fabriek in Ede bekendgemaakt. "Dat sloeg natuurlijk in als een bom", vertelt hij. Voor BOEi was het nog wel een hele uitdaging om het grote gebouw uit de jaren '50 met enorm veel glas opnieuw vorm te geven. Het moest voldoen aan de milieueisen anno 2020. Maar dat is gelukt. Van binnenuit is het gebouw grondig geïsoleerd en heeft het nieuwe ramen gekregen. "Om de gevel te bewaren zoals hij was", vertelt projectleider Han Wartna.

Ouders en kinderen op weg naar de ENKA-basisschool de Ontdekking. Foto: Omroep Gelderland

Tastbare herinnering aan vroeger

"Het belangrijkste is dat de herinnering aan het geen dat vroeger was, industrie, dat dat bewaard blijft en dat je dat tastbaar kunt zien aan gebouwen", vertelt Wartna. Met dat doel zal het kantinegebouw de komende jaren verder invulling krijgen. Er komt nog een BSO en kinderdagverblijf bij. De industriële Westhal is eerder al omgebouwd tot fietsenshowroom. En het poortgebouw zal een karakteristiek kantoorgebouw worden. "De grote schoorsteen gaan we restaureren", zegt Wartna. "Daar is nog geen herbestemming voor."

Zie ook: