Het is te druk op de Veluwe, nieuwe maatregelen op komst

Wandelaars, fietsers, natuurfotografen... Veel mensen genieten van de mooie natuur op de Veluwe. Op sommige plekken is het zo druk dat dieren en planten er te veel onder lijden. Samen met verschillende organisaties werkt de provincie Gelderland aan een recreatiezoneringsplan om de kwetsbare natuur beter te beschermen. Sommige natuurgebieden gaan (een deel van het jaar) op slot, terwijl op andere plekken de mogelijkheden om te recreëren juist worden uitgebreid.

Boswachter Laurens Jansen van Staatsbosbeheer vouwt een landkaart van de Veluwe uit op de motorkap van zijn auto. De zogenoemde zoneringskaart staat vol met vlakken in allerlei vormen en kleuren. Iedere kleur heeft zijn eigen betekenis, legt de boswachter uit.

Verboden toegang

De oranje gekleurde gebieden zijn geschikt voor intensief recreatief gebruik. Fietsers, wandelaars en andere recreanten zijn hier van harte welkom. De meeste van deze natuurgebieden liggen aan de rand van de Veluwe. Andere plekken zijn donkergroen of paars gekleurd. Hier is de Veluwse natuur het meest kwetsbaar. Deze gebieden zullen (een deel van het jaar) op slot gaan. Het Kootwijkerzand is een van die plekken, vertelt boswachter Jansen vanaf de uitkijktoren bij het zandstuifgebied tegen BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink.

Delen van het Kootwijkerzand gaan tijdens broedseizoen op slot. Foto: Laurens Tijink.

Broedvogels worden verstoord

De omgeving van de uitkijktoren aan de voet van het Kootwijkerzand blijft ook in de nieuwe plannen toegankelijk voor publiek. Andere delen van het zandstuifgebied zullen tijdens het broedseizoen worden afgesloten. "Dat is nodig om onder meer de nachtzwaluw en de boomleeuwerik beter te beschermen", vertelt Jansen. Deze soorten zijn extra gevoelig voor verstoring.

De komende tijd wordt gebruikt om de plannen verder uit te werken. "We willen in ieder geval niet een deel van het zand afzetten met hekken." In de loop van volgend jaar zullen de eerste maatregelen merkbaar zijn, verwacht de boswachter.