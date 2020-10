Stadsbeiaardier zorgt voor troost en sfeer in stille coronatijd

Het doel van de landelijke actie is om activiteiten te organiseren om samen stil te staan bij wat er allemaal gebeurt in deze coronatijd en elkaar te steunen.

''Muziek is toch wel heel verbindend en troostend'', zegt burgemeester Hans Beenakker. ''Daarom vonden wij het een mooi idee om in het kader van deze actie een beiaardconcert te laten geven door onze beiaardier.''

''Vanwege de coronacrisis en alle ellende die we gehad hebben is het goed om extra naar elkaar om te kijken'', zegt stadsbeiaardier Wim Ruitenbeek. ''Mensen kunnen daarom verzoekliedjes aanvragen. Om iemand te gedenken, iemand te steunen of omdat ze het gewoon mooi vinden om een lied dat ze mooi vinden van de toren te horen.''

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Mooie tijd voor beiaardier'

In tegenstelling tot veel van zijn collega's in de muziek, is de beiaardier de afgelopen periode juist erg actief. ''Beiaardiers zijn eigenlijk de enige muzikanten die nog gewoon kunnen spelen'', zegt hij. ''Het is een hele aparte tijd geweest waarin ik eigenlijk de enige livemuziek ben. Daar heb ik veel reacties op gehad. Dat is wel heel mooi dat je dan wat troost kunt brengen in de stad of wat sfeer.''

Het behoort tot zijn vak om aan te sluiten bij activiteiten en de sfeer in de stad. Ruitenbeek: ''Aan het begin van deze crisis, toen het zo stil was in de stad, dan speel je ook al vaak wat stukken ter bemoediging. Nu is ook You'll never walk alone door iemand aangevraagd. Die heb ik ook in maart al gespeeld. Dat soort steunliederen vinden mensen mooi om te horen.''

Van Frans Bauer tot Amy Winehouse

Voor het concert met verzoeknummers op zaterdag werden tientallen inzendingen gedaan. Voor de beiaardier een mooie impuls voor zijn repertoire, al is niet alles geschikt voor het carillon. ''Van Frans Bauer tot Amy Wine House'', vertelt Ruitenbeek. ''Born Slippy van Underworld. Het zei me helemaal niks, maar ik ga het proberen. Het is wel een uitdaging om dat liedje dan ook vanaf het carillon te spelen.''

De gemeente Tiel gaat de komende tijd verder met de actie Aandacht voor elkaar om mensen in de stad een hart onder de riem te steken. Zo staan er voor de burgemeester gesprekken gepland met jongeren van het Lingecollege en ROC Rivor. ''Corona heeft best wel een enorme impact op hen'', zegt Beenakker. ''Ik wil graag van de jongeren horen wat het voor hen betekent. Kijken hoe we hen waar mogelijk kunnen helpen en de communicatie beter af kunnen stemmen op jongeren.''

Beluister hier de audioreportage over stadsbeiaardier Wim Ruitenbeek: