Sal (19): 'Ik kan mezelf niet zijn in Nunspeet, het is verstikkend'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Sander Kouwenberg, burgerraadslid namens PvdA/GroenLinks stelt: "Inmiddels heeft onze partij de LHBTI+ gemeenschap op de politieke kaart van Nunspeet gezet en is het college achter de schermen bezig met het invulling geven aan de inclusiviteitsagenda. Om het college van voldoende informatie en advies te voorzien, organiseren wij deze brainstormsessie."

In 2018 werd er een regenboogvlag aangeboden aan de burgemeester en vorig jaar was er een ontmoeting tussen de Nunspeetse LHBTI+ers en de raadsleden.

'Acceptatie is er nog lang niet'

Echte acceptatie is er nog niet in Nunspeet, vindt de 19-jarige Sal Winterman. "Ik ben biseksueel en non-binair. Dat betekent dat het me niet uit maakt of mijn partner een jongen of een meisje is en dat ik me zelf ook niet echt een van die twee geslachten voel. Maar ik krijg in Nunspeet soms vreemde blikken. Dat voelt niet fijn. Ik kan hier in Nunspeet niet mezelf zijn. Het is verstikkend."

Dat moet veranderen vinden de LHBTI+ers. "We doen het stapje voor stapje", zegt Kouwenberg. Hij is zelf homo en behoort dus ook tot de LHBTI+gemeenschap. "Maar het is niet iets waar ik in Nunspeet mee te koop loop. Ik heb het er wel over met vrienden, maar verder niet. Het is een beetje don’t show en don’t tell in Nunspeet."