Rapper Snelle wint twee prijzen, waaronder met hit Reünie

Het gaat daarbij om het album Vierentwintig en de single Reünie. Die track haalde de eerste plek in de Top 40 en was in 2019 de grote doorbraak van Snelle in ons land.

De tekst gaat verder onder de clip van Reünie.

Suzan & Freek vielen eerder in de week ook al in de prijzen. Het Achterhoekse duo kreeg een Buma NL Award voor het debuutalbum Gedeeld Door Ons. Suzan & Freek en Snelle hebben momenteel een grote hit in ons land met De Overkant. Die single staat op plek drie in de Top 40.