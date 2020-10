Overlast kun je straks heel makkelijk doorgeven

Gewoon even het studentenhuis of de migrantenflat scannen waar je last van hebt via een app. Zowel verhuurders als omwonenden zien het graag gebeuren in Arnhem en ook de gemeente is enthousiast.

Al enige tijd buigt de Arnhemse politiek zich over meer regelgeving rondom onder meer verkamerde panden. Daar wordt op verschillende plekken forse overlast van ervaren, met name in de wijk Spijkerkwartier. Jan Smit van de Werkgroep Verkamering van het Spijkerkwartier vindt het een goed idee bij de panden een bordje te hangen waar omwonenden via een te scannen QR-code hun klacht kwijt kunnen. "Het geeft helderheid over wie de eigenaar is en wie er verantwoordelijk is. Dat is nu vaak onzichtbaar."

'1,5 jaar verder en burn-out'

Wel is Smit bang dat 'de goede' dat dan doen, maar eigenaren van de overlastpanden niet meewerken aan zo'n app. Volgens hem kan het helpen bij het verzamelen van bewijslast. Want dat is in zijn ervaring nu vaak het probleem, waardoor de politie niet in kan grijpen bij terugkerende overlast.

"De gemeente gaat pas handhaven als het volledig mis is: we hebben hier bijvoorbeeld iemand gehad die uit het raam sprong vanwege drugstoestanden. Maar het tussengebied, daar is geen goede weg voor. Voor er iets gedaan wordt, ben je 1,5 jaar verder en burn-out."

Smit meent dat de app een laagdrempelig communicatiemiddel kan zijn, waar veel mensen nu de weg niet kennen om hun klachten te melden.

Donny Verboom, voorzitter van de Arnhemse Verhuurders Vereniging (AVV), is met zijn aangesloten verhuurders al begonnen om de app in gebruik te nemen. Het zou volgens hem helpen als de gemeente en omgevingsdienst deze ook gaan gebruiken bij de controle en handhaving op de panden. "Zodat je deze gerichter in kunt zetten op de échte probleempanden." Eef Willems (AVV) snapt niet waarom een verhuurder de app, die ook brandveiligheidscontroles, huurovereenkomsten en het opleveringsniveau bij aanvang kan registeren, niet zou gebruiken. "Tenzij je een foute verhuurder bent. Je kunt namelijk laten zien dat je de zaken goed hebt geregeld."

'Sympathiek idee'

Ook de gemeente staat positief tegenover de app. "Een sympathiek idee", vindt wethouder Ronald Paping. Het kan de omgevingsdienst volgens hem helpen bij hun controles. "Maar ze zullen alle panden sowieso bezoeken. Het kan helpen om effectiever te zijn, maar het zal niet in de plaats van handhaving komen." Goede betrokkenheid van de huurders is voor de wethouder wel een voorwaarde.

De gemeenteraad nam onlangs een voorstel van D66 aan om bij verkamerde panden verplicht een beheerder aan te stellen die aanspreekbaar is op onder meer hygiëne, veiligheid en klachten. "Dit is een prima voorbeeld van hoe je dat optimaal in kunt zetten", meent raadslid Mattijs Loor. "Maar gewoon een telefoonnummer kenbaar maken bij bewoners, buren en gemeente kan natuurlijk ook." Volgens VVD'er Menno Loos past de app ook prima in zijn aangenomen voorstel om maximaal in te zetten op samenwerking tussen huurders, verhuurders, gemeente en handhaving.

