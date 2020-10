Onbegrip bij kerk en moskee: 'Waarom wel 600 man in de Brabanthallen?'

Dominee Simon Lagendijk van de Hersteld Hervormde Gemeente in Terschuur snap niet waarom er niet meer dan dertig man in zijn kerk mag zitten. “Als de Brabanthallen met 600 man open kan op een veilige manier, laten we dan ook kijken of de kerken – met heel wat minder man – hier in het dorp deels open kunnen blijven,” zei Lagendijk vrijdagmiddag.

Bekijk de video. Tekst gaat daarna verder.

Vrijdagavond kwam het landelijk orgaan van de Hersteld Hervormde Gemeente met advies over maatregelen. Zo wordt er gesproken van ‘een substantiële teruggang van het maximum aantal bezoekers’, wordt geadviseerd mondkapjes te dragen bij het in- en uitgaan van de kerk en wordt er gevraagd om ‘een hernieuwde bezinning op de wijze van frequentie van samenzang’. Wat dat concreet betekent moeten kerken voor zichzelf bepalen.

Bij de Eyup Sultan Moskee in Apeldoorn kunnen de maatregelen van de overheid rekenen op onbegrip. “Er is geen eenduidig beleid. Als je aan de ene kant in een theaterbijeenkomst meer dan 100 man mag hebben, en in een geloofsgebouw niet… Dat kun je de mensen niet uitleggen”, zegt Ayhan Tonca, voorzitter van de moskee. “Dat schuurt enorm.”