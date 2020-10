Marcel de Groot groeide op in de drukte en vond rust op de Veluwe

Hopsi Topsi Land, zo heette het zomerkamp dat de oma van Marcel de Groot jaarlijks organiseerde. Vernoemd naar een gedicht van Han G. Hoekstra, was het kamp een toevluchtsoord voor naoorlogse Amsterdamse kinderen.

De oma van De Groot was voormalig Montessori-leidster en zorgde voor structuur terwijl er veel mocht: de kinderen renden rond in de bossen. Marcel de Groot bracht er als kind veel tijd door, vertelt hij in De Week van Gelderland. “Het kamp was bij 't Harde. En het is was een jaarlijks gegeven tot begin jaren '80. Er kwamen kinderen uit gezinnen met wat geld. Kinderen die toe waren aan een verzetje. En als gezin kwamen wij er natuurlijk veel vaker.”

Wiet en drank

Marcel de Groot verhuist uiteindelijk zelf naar de Veluwe: “Ik voel me er helemaal senang. Waar dat door komt? Geen idee, de zwijnen, de herten, het bos. Ik voel me heel erg fijn in het bos. Het is vanaf mijn jeugd al ons buitenhuis.”

In een eerder interview gaf De Groot aan dat de rust op de Veluwe zijn demonen heeft gevloerd. “Ik ben opgegroeid in Amsterdam, in de Jordaan. Daar was van alles voorradig, maar er waren ook veel impulsen en veel drukte. Ik had last van alles dat rondspookte in mijn hoofd. Dat probeerde ik eerst met wiet te temmen en later met een fles drank. Maar op de Veluwe kwam ik echt tot rust. Het bos in, paddenstoelen tellen en hopen dat ik een zwijn tegenkwam. Helemaal senang en helemaal in mezelf.”

Genetische component

Dat hij een kind is van Boudewijn de Groot heeft naar eigen zeggen voor- en nadelen. “Dat ik de muziek in ben gegaan, zal ook wel een genetische component hebben. Ik heb mijn vader altijd gezien met zijn gitaar en was gefascineerd door muziek. Toch was het een foto van Eric Clapton in wit pak met een zwarte gitaar die mij triggerde om ook te gaan spelen.”

De muzikale familielijn loopt inmiddels verder door, want ook de dochter van Marcel de Groot is de muziek ingegaan. “Zij ging als enige in de familie naar het conservatorium, zang en pop. Ze maakt hele mooie dingen. Of het een behoorlijke erfenis is die ze meedraagt? We zitten haar allebei wel behoorlijk op d'r vet, met alles wat we vinden van haar muziek.”

Gitaar spelend personeel

De Groot zelf is ook nog volop met muziek bezig. In coronatijd geeft hij solo kleine concerten en hij gaat in november de planken op met The Dashboard Danglers. Deze band rondom frontman Jaco van der Steen kwam ruim een jaar geleden bij elkaar. De Groot heeft een dienende rol: “Ik ben gitaar spelend personeel. Ik heb geen microfoon, want ik ben niet de beste zanger van de groep. In 2002 stopte ik met een grotere solocarrière en ging ik samenwerken met theatermaker Maarten van Roozendaal. De afspraak was toen ook dat hij zou leiden, de frontman zou zijn. Ik voel me prettig bij die dienende rol. Net zo prettig als op de Veluwe. Ik vind het fijn om met mijn werk juist een ander onder het voetlicht te brengen.”

In De Week van Gelderland traden The Dashboard Danglers op met het nummer Simple as That.

Bekijk het gesprek en het optreden hier terug: