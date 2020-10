Ophef om 'ongepaste woorden' Mike Snoei na corona-uitbraak NAC: 'Onze trainer is uitgesproken'

Omroep Gelderland maakte donderdagmiddag publiekelijk dat zes spelers positief getest bij NAC, waardoor de wedstrijd niet door zou gaan. Na overleg met de GGD zette de KNVB een streep door het duel. Enkele uren later liet trainer Mike Snoei zich interviewen door de NOS.

"Bij ons is het bijna een heksenjacht op de club", sprak Snoei op de radio. "Als je ziet hoe de regels worden nageleefd en nagestreefd, je wordt er soms chagrijnig van. Dan vind ik het wel enorm teleurstellend dat er zó veel positieve uitslagen bij NAC zijn. Dat vind ik wel bijzonder."

'Ongepast'

De directie van NAC reageerde via Matthijs Manders verbolgen op de uitspraken van Snoei. "Ik denk dat we er met elkaar alles aan doen. Dan vind ik zo'n uitspraak op z'n zachtst gezegd onhandig en eerlijk gezegd een beetje ongepast. Laten we hopen dat het nooit gebeurt, maar het kan morgen ook bij De Graafschap gebeuren. Ik vind dat je dan ook een beetje collegiaal moet zijn en begrip moet hebben voor de situatie. We zijn hier allemaal niet bij gebaat."

Hans Martijn Ostendorp (foto Omroep Gelderland)

Soort teleurstelling

Vervolgens was er contact tussen de directeuren van De Graafschap en die van NAC. Ostendorp: "Ik snap dat mijn collega Manders, met wie ik een goede relatie heb, de woorden van Mike betreurt. Maar ik neem de reactie van Manders verder ter kennisgeving aan. Nee, er komt ook geen gesprek met Snoei. Misschien dat we het er nog eens samen over hebben. Onze trainer is uitgesproken, maar ook heel professioneel als je kijkt naar alle maatregelen die we steeds moeten nemen. Natuurlijk wilden wij graag spelen en ook daardoor heeft Mike misschien in een relatief kort moment iets gezegd in een soort van teleurstelling."

Snoei vond het ook vreemd dat NAC in een persbericht aangaf "verrast te zijn" over de positieve testen. Snoei: "Wij kregen begin van de week al signalen dat er bij NAC echt wat aan de hand was. Het is dus niet zoals Manders zegt, dat het uit de lucht kwam vallen", aldus de coach tegenover de NOS.

Uiterst gedisciplineerd

Ostendorp: "Ik laat de uitspraken voor de rekening van Mike, maar nogmaals ik ga hem hier niet intern op aanspreken. Ik praat liever over ons en kan alleen zeggen dat wij heel streng zijn en uiterst gedisciplineerd. Alles bij De Graafschap is al weken heel strak georganiseerd. Ik kan dit allemaal ook niet controleren bij NAC. Maar wij moeten eerst zelf zorgen dat we alles goed voor elkaar hebben. Tot nu zijn er geen positieve testen geweest bij De Graafschap. Maar ik kan het natuurlijk niet uitsluiten dat het ook eens bij ons zal gebeuren."

"Feit is dat de gezondheid boven alles gaat. Die heeft altijd voorrang. We moeten in het betaald voetbal dicht bij elkaar blijven, op anderhalve meter en clubs niet tegen elkaar opzetten", besluit de directeur van De Graafschap.