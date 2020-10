Ziekenhuizen snijden in gewone zorg, maar 'blijf je melden met klachten'

In het Arnhemse ziekenhuis zijn straks in totaal 21 verpleegbedden voor coronapatiënten. Die worden bemenst door verpleegkundig personeel van de afdeling Interne Geneeskunde, waar een verpleegafdeling gesloten is. Rijnstate spreekt van een 'balans tussen gecontroleerd afschalen van reguliere zorg in combinatie met het opschalen van de covid-zorg'.

Patiënten uit Nijmegen en Doetinchem

Rijnstate schaalt de zorg af om de lokale stijging van coronapatiënten op te vangen, maar ook om patiënten binnen en buiten de regio op te vangen. "We gaan ook in op de landelijke vraag om verder op te schalen. We hebben patiënten opgenomen uit de regio, bijvoorbeeld Nijmegen en van buiten de regio, onder andere uit Amsterdam, Zaandam en Doetinchem", zegt een woordvoerder. Vrijdag lagen er zes patiënten op de IC en achttien patiënten op de verpleegafdeling.

Het Arnhemse ziekenhuis zegt nog geen operaties af. "Maar we zien overal een daling in klinische opnames (mensen die langer dan een dag in het ziekenhuis liggen, red.)." Personeel dat daarvoor nodig was, staat nu dus aan het bed van een coronapatiënt.

Bij het Radboudumc is de reguliere zorg nu met twintig procent verminderd. In praktijk betekent het dat opnames waarbij dat medisch verantwoord is, kunnen worden uitgesteld. Afspraken waarbij dat mogelijk is worden omgezet naar beeldbellen en afspraken in de poliklinieken gaan gewoon door. "Voorop staat dat alle acute en urgente medisch noodzakelijke zorg blijft doorgaan", laat het ziekenhuis weten.

Zorgmijders

Hetzelfde geldt voor St Jansdal. Het ziekenhuis in Harderwijk voelt de eerste effecten van de tweede coronagolf, maar wil toch zoveel mogelijk patiënten helpen. En dat lukt alleen als mensen met andere klachten dan covid-19 zich gewoon melden, zegt Jaap Driest, voorzitter van de medische staf van het Harderwijkse ziekenhuis.

"Stel jezelf de vraag of je naar de huisarts zou gaan met klachten ook als er geen corona zou zijn. Als het antwoord 'ja' is, ga dan ook. Van collega's hoor ik dat er mensen zijn die te lang met klachten hebben doorgelopen waardoor hun ziekte nu in een verder gevorderd stadium is, dan als zij meteen toch naar een huisarts zouden zijn gegaan."

Artsen in Harderwijk zijn nu nóg bezig met het wegwerken van behandelingen die zijn blijven liggen tijdens de eerste coronagolf. Er zijn al patiënten die destijds niet geholpen konden worden en nu opnieuw slecht nieuws moeten incasseren. "Er zijn mensen waarbij we een operatie zelfs voor de tweede keer moeten uitstellen", aldus Driest.

Maar volgens hem zijn er ook behandelingen die altijd doorgaan, zelfs tijdens deze tweede coronagolf. "De behandelingen die wel doorgaan zijn operaties bij kinderen, bij kanker en de acute operaties. Die operaties zullen altijd doorgaan en daarvoor hoeven wij ook niets af te zeggen."

