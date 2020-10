Voor miljoenen euro's aan drugs ontdekt in bedrijfspand

In een bedrijfspand aan de Veersteeg in Kerkdriel heeft de politie chemicaliën voor de productie van synthetische drugs en een grote hoeveelheid methamfetamine aangetroffen. Dit alles heeft een straatwaarde van enkele miljoenen euro’s.

De politie is bezig met een groot onderzoek naar de handel in en productie van synthetische drugs en deed op diverse plekken invallen, waaronder in Kerkdriel.

Voertuig gevolgd

Rechercheurs kwamen het bedrijfspand op het spoor door een voertuig te volgen, dat waarschijnlijk vanuit Almere chemicaliën vervoerde naar Kerkdriel. In Almere werd een grote opslaglocatie aangetroffen, met zo'n 12.000 liter aan chemicaliën.

In hetzelfde onderzoek werd ook een loods in het Limburgse Holtum en garagebox in het Utrechtse Groenekan doorzocht. In Holtum stuitte de politie op een compleet ingericht drugslab, dat niet in bedrijf was. In Groenekan ging het om opnieuw duizenden liters chemicaliën en een grote kookketel die wordt gebruikt voor het maken van drugs.

Er is nog niemand aangehouden. De aangetroffen spullen zijn onder politiebewaking naar een verbrandingsoven in Amsterdam vervoerd en vernietigd.