'Bloedige afrekening' op parkeerterrein in Apeldoorn, OM eist 15 jaar cel

Een 20-jarige man uit Apeldoorn heeft vrijdag een celstraf van 15 jaar tegen zich horen eisen. De man zou op 1 februari liefst veertien keer schoten hebben gelost op twee mannen in een auto die stond geparkeerd bij een sporthal Mheenpark in Apeldoorn. De twee raakten zwaargewond.

De officier van justitie sprak over een 'bloedige afrekening' en 'wildwesttaferelen'. Meerdere getuigen zagen hoe er aan het einde van de middag auto’s met hoge snelheid kwamen aanrijden op het parkeerterrein. In de sporthal werd op dat moment een handbalwedstrijd gespeeld tussen jeugdteams.

Getuigen hoorden een schotensalvo. Het slachtoffer op de bestuurdersstoel is zes keer door een kogel getroffen, het slachtoffer naast hem is dertien keer geraakt. In totaal zijn veertien kogelhulzen gevonden, die afkomstig bleken uit een semiautomatisch wapen. De slachtoffers hebben het na meerdere operaties wonderwel overleefd, aldus de officier.

WhatsApp-fraude

Uit verklaringen is gebleken dat er sprake was van een geschil over geld afkomstig van WhatsApp-fraude. De verdachte heeft zich - zijn naam zong al rond - op 4 februari zelf gemeld op het politiebureau, waar hij heeft bekend dat hij heeft geschoten. Op de aangetroffen hulzen is DNA gevonden van de verdachte.

Volgens de officier is de man met een geladen vuurwapen naar de afspraak gegaan op het parkeerterrein, is hij daar uit de auto gestapt, naar de auto van de slachtoffers gelopen en is hij zonder aanleiding meteen gaan schieten. De officier stelt daarom dat de verdachte heeft gehandeld volgens een vooropgezet plan: "Het schietincident heeft de kenmerken van een koelbloedige poging tot liquidatie."

