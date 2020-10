Dringend advies door kerk niet opgevolgd, drie keer per dag honderden mensen bijeen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Gezinnen zitten bij elkaar en houden onderling anderhalve meter afstand, legt Van der Velde uit. Volgens hem is het belangrijk samen te komen. "Het is niet zo dat we het virus niet serieus nemen. Er zijn gezondheidschecks en we zetten veiligheidsmensen in."

Voor wat betreft het advies van de minister denkt Van der Velde dat maatwerk mogelijk is. "Dat zie je ook in andere grote gebouwen ontstaan. En er is ruimte zat hier."

Bij de Barneveldse geloofsgemeenschap DoorBrekers zijn andere keuzes gemaakt. Normaal zijn er daar zo'n 2000 kerkgangers bijeen in de hal waar ze samenkomen. Tijdens corona waren dat er door de anderhalve meterregel 500. De overige kerkgangers konden de dienst via internet bijwonen.

'Het voelt raar'

Nu het advies er is maximaal dertig personen samen te laten komen, hebben ze besloten alleen mensen toe te laten die nodig zijn de dienst online te krijgen. Ook al voelt dat voor hen raar, zeker omdat veel theaters wel toestemming hebben meer mensen binnen te laten.

"Om een maatschappelijk signaal af te geven, houden wij ons aan het advies van de minister. Maar het zou veel beter zijn als er maatwerk komt voor de verschillende kerkgebouwen", aldus Maarten Haagen namens de DoorBrekers.

Gemeenten hebben geen rol in dit advies. Het enige wat zowel de gemeente Barneveld als de gemeente Neder-Betuwe, waar een kerk met 2500 zitplaatsen staat, hebben gedaan is het advies herhalen. Wat de kerken ermee doen, is aan hen.

