Stamboom geeft inzicht in historie Stokkum

“In de negentiende eeuw stierf ongeveer zestig procent van de kinderen voor hun tiende levensjaar”, vertelt Smits over de donkere bladzijde uit de Stokkumse geschiedenis. “De gezinnen waren in die tijd groter dan nu, ze bestonden uit tien tot twaalf kinderen. Daarvan stierven er vaak zes of zeven”, aldus de onderzoeker. Volgens Smits leidt het onderzoekt tot tal van interessante inzichten en kan de stamboom dienen als basis voor verdere onderzoeken. Een van de onderwerpen die in het oog springt is de snelle toename van het inwonersaantal aan het einde van de negentiende eeuw: “Wij denken dat dit te maken heeft met de industrialisatie in Emmerich en Elten, waardoor veel mensen in Stokkum en ’s-Heerenberg gingen wonen.”



Het initiatief voor de Stokkumse stamboom kwam van Edwin Zweers, voorzitter van Heemkundekring Bergh. Zelf is hij geboren en getogen in Stokkum en hij zat met tal van vragen over het dorp: “Ik wilde graag weten hoe het nou precies zat met mijn opa’s, oma’s en mijn overgrootouders. Waar komen ze nou eigenlijk vandaan en hoe zitten de familiebanden?” Volgens Zweers geeft de stamboom veel informatie over de geschiedenis, vooral als je tussen de regels doorleest. “Je ziet onder meer de verdeling van gronden, opkomst van verenigingen en de groei van het dorp.”



5.500 namen in kaart

De stamboom brengt alle Stokkumers in kaart die door de eeuwen heen in het dorp zijn geboren, er hebben gewoond, of er zijn gestorven. Smits zit momenteel op zo’n 4800 namen. “We hebben nu alle inwoners in beeld tot 1700. We verwachten terug te kunnen tot 1640. In totaal kom je dan aan zo’n 5500 namen.” Samen met de Berghse heemkundekring kijkt Smits hoe zij de stamboom kunnen presenteren aan de inwoners van Montferland.



Rest van Bergh moet volgen

Uiteindelijk hoopt Zweers dat mensen uit andere kernen uit de voormalige gemeente Bergh geïnspireerd raken door de Stokkumse stamboom: “Dit onderzoek kan dienen als een pilot. Als we dit samenvoegen met andere onderzoeken, krijg je één grote Berghse stamboom.”