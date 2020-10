FNV-leden vrezen 'bloemenvouwers-banen'

"De respondenten gaven vier punten aan die zij heel belangrijk vinden in het traject", aldus FNV-bestuur Naïma el Moussati. "Dat is dat er maatwerk wordt gehanteerd voor wat betreft het begeleiden naar werk en dat de banen worden beloond met minimaal het wettelijk cao-loon." Als derde punt gaven de leden volgens de bestuurder aan het ook belangrijk te vinden dat de nieuwe banen geen andere banen verdringen. "En als laatste gaven ze aan dat ze hoopten dat de gemeente zou stoppen met de arrogantie", zegt El Moussati. "Dat je als gemeente het altijd beter weet. Kijk eerst naar wat de mogelijkheden zijn en leer van het verleden. Er werd een paar keer gerefereerd naar de 'bloemenvouwers' van vroeger." De 'bloemenvouwers' vouwden jarenlang kunstbloemen, zonder daarvoor betaald te krijgen.



Volgens El Moussati is het betrekken van de personen over wie het gaat de beste manier om naar nieuw beleid te kijken. Het onderzoek is verstuurd naar duizend leden van de vakbond, waarna het FNV zeventig ingevulde formulieren retour kreeg. Toch is er volgens El Moussati wel het een en ander af te leiden uit de reacties: "Zij hebben echt de tijd genomen om het onderzoek in te vullen en hun mening te geven. Uiteindelijk heeft de helft van de mensen ook aangegeven een update van de enquête te willen, dat geeft aan hoe groot hun betrokkenheid is."



Naar de gemeenteraad

De FNV heeft een samenvatting van de uitkomsten van de enquête doorgestuurd naar de leden van de gemeenteraad van Oude IJsselstreek. "Ik hoop echt dat zij het advies van de inwoners ter harte nemen", aldus El Moussati. "Er zitten concrete voorstellen bij, zoals het gesprek vanuit vertrouwen aangaan en ook accepteren dat het niet kan lukken om een baan voor een bijstandsgerechtigde te vinden."