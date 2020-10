In de Romeinse tijd lagen de daken vol met Gelderse dakpannen

Om precies te zijn uit de voorloper van wat nu Nijmegen is. Daar stond een bakkerij waar de pannen werden gemaakt. Die kwamen vervolgens overal terecht. "Overal in de landen hebben badhuizen en villa's gestaan. Allemaal met dakpannen uit Nijmegen", vertelt Rob Vermeulen in het programma Ridders van Gelre. "In Nijmegen hebben zeven of acht ovens gestaan."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

De klei wordt in een mal 'gesmeten' en vervolgens wordt alles netjes in de hoeken gestampt. Daarna smeert Rob het met zijn natte handen glad. Daarna worden de dakpannen te drogen gelegd. "In die tijd werd wel eens misgestapt. Je ziet pannen waar afdrukken van hun sandalen in staan."

Bekijk hieronder de hele uitzending van Ridders van Gelre: